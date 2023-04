Cosa sta succedendo tra Angelina e Wax? Stando alle ipotesi del web, dopo la messa in onda del daytime di Amici di Maria, in onda martedì 18 aprile, qualcosa non torna: la produzione potrebbe avere tagliato una clip in cui si vede Wax andare da Angelina per consolarla dopo l'eliminazione di Federica. Secondo alcuni, gli autori avrebbero "censurato" l'incontro per non mostrare la complicità nata tra i due allievi.

Angelina e Wax: i dubbi di alcuni fan

Il daytime trasmesso ieri ha scatenato una certa curiosità nei fan di Amici di Maria. Secondo alcune ipotesi del web, la produzione avrebbe tagliato alcune clip riguardanti Wax e Angelina.

In realtà, le scene finite al centro dei pettegolezzi di gossip sarebbero due. In occasione di una comunicazione di Maria De Filippi, tutti gli allievi della scuola erano presenti davanti il piccolo schermo, mentre Wax e Angelina li hanno raggiunti poco dopo prevenendo dalla stessa direzione. Inoltre il cantante ha raggiunto la saletta senza maglietta: per alcuni, si sarebbe trattare di un dettaglio piccante. La seconda scena tagliata dalla produzione, potrebbe riguardare il momento dell'eliminazione di Federica: secondo alcune ipotesi, Angelina sarebbe stata consolata da Wax. Il dettaglio che non è passato inosservata è un paio di scarpe apparse dietro la vetrata quando la figlia del compianto Pino Mango si trovava in cortile.

Arisa scrive una lettera a Wax in cui parla di 'amicizia speciale'

I pettegolezzi su una possibile evoluzione del rapporto tra i due allievi non sono finiti. Ad alimentare le voci, ci ha pensato anche Arisa: l'insegnante di canto la scorsa settimana ha scritto una lettera a Wax e tra i vari argomenti citati ha parlato anche di "amicizia speciale".

Sebbene la diretta interessata non abbia menzionato alcun nome, secondo alcuni fan potrebbe trattarsi del rapporto instaurato con Angelina.

Anche in questo però è bene prendere la notizia con le pinze, poiché Angelina ha sempre dichiarato di essere fidanzata lontano dai riflettori.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, alcuni fan di Amici di Maria hanno fatto delle ipotesi sulla possibile censura da parte della produzione.

A detta di un utente, fra i due allievi sarebbe scoccata la scintilla, ma gli autori avrebbero deciso di accendere i riflettori sul percorso artistico di Angelina e Wax. Un altro telespettatore ha ammesso che le sarebbe piaciuto vedere il video riguardante l'incontro fra i due allievi. Secondo un utente, non c'è nulla di male se due ragazzi hanno capito di nutrire qualcosa di più dell'amicizia. Infine, c'è chi ha sostenuto che Wax da sempre sia stato attratto dalla figlia di Pino Mango.