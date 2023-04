Prosegue su Canale 5 la programmazione della sosp tv americana "Beautiful", trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 10 a domenica 16 aprile, Steffy e Thomas scopriranno grazie ai filmati di videosorveglianza reperiti da Charlie, che Brooke ha trascorso una notte insieme a Deacon.

Intanto Grace non sarà d'accordo sulla relazione tra Carter e Paris, mentre Ridge e Deacon si scontreranno duramente.

Hope si confronta con Deacon

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 10 al 16 aprile, Liam chiederà a Hope un suo parere in merito al bacio tra Brooke e Deacon.

La donna risponderà che in questo momento la sua unica preoccupazione è dovuta al fatto che quanto successo possa portare dei problemi nel rapporto tra la madre e Ridge.

La giovane Logan deciderà pertanto di confrontarsi con il padre. Al Giardino ci sarà Sheila, la quale si nasconderà al fine di ascoltare il dialogo tra i due. Sharpe rassicurerà la figlia che non dirà nulla e le porgerà le sue scuse per il caos creato. Inoltre Liam rincuorerà Brooke sul fatto che Douglas e Deacon non racconteranno nulla sulla vicenda.

Ridge e Deacon si insultano a vicenda

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 16 aprile, Sheila spiegherà a Deacon di aver udito la conversazione che ha avuto con Hope. Intanto Thomas comprenderà che Douglas ha un atteggiamento insolito e parlerà con lui.

Il bambino gli confesserà di aver visto la nonna baciare Deacon [VIDEO], vestito da Babbo Natale. Inoltre Grace noterà Paris e Carter darsi un bacio e capirà che è colpa dell'uomo se la figlia non vuole stare con Zende. Thomas e Steffy non sapranno cosa pensare, dopo aver avuto conferma da Douglas che è vero quanto detto.

Nel frattempo Ridge e Deacon si offenderanno a vicenda.

Lo Sharpe però manterrà la promessa fatta alla figlia e non gli rivelerà nulla. In tutto questo Grace si scontrerà duramente con Carter e lo incolperà di non voler il bene di Paris.

L'avvocato allora difenderà le proprie ragioni, mentre sia Hope che Deacon ribadiranno a Brooke di stare tranquilla e di fidarsi di Douglas. Logan senior però non ne sarà del tutto convinta.

Intanto, Steffy sarà scioccata e pur credendo a Douglas, spererà che non sia vero niente.

Carter e Paris passano una serata romantica

In base agli spoiler della prossima settimana, Zende confesserà a Katie che le cose con Paris non vanno bene e che la donna ha declinato la sua proposta di matrimonio. Di conseguenza ha preferito lasciarla libera di incontrare chi vuole. Intanto Carter non baderà alle ripetute accuse di Grace e sarà contento di passare una serata romantica con la Buckingham.

Inoltre Steffy sarà determinata nello smascherare quanto fatto da Brooke e contatterà Charlie. Quest'ultimo infatti ha la possibilità di accedere al sistema di videosorveglianza, così da mettere Logan davanti alle proprie responsabilità.

Il vigilante vedrà i filmati e i due fratelli Forrester apprenderanno che Brooke ha trascorso la notte insieme a Deacon.

Infine Carter chiederà a Paris che tipo di relazione lei voglia portare avanti, mentre Ridge inviterà Taylor a non insistere di fronte alle ripetute domande di Hayes riguardo i problemi della moglie.