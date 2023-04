Presto a Terra amara le trame torneranno a concentrarsi sull'omicidio di Ercument e per Demir e Yilmaz arriverà il momento di riappacificarsi e unire le proprie forze. Il maggiore sospettato del delitto sarà Demir, perché a Julide arriverà una lettera anonima che spiega che Ercument ha abusato di Zuleyha e suo marito ha voluto vendicarsi. In realtà a commettere l'omicidio è stato Yilmaz per difendere Gulten, ma Fekeli e Hunkar si uniranno per proteggere entrambe le famiglie. Yilmaz e Demir andranno a cercare la cugina di Ercument e riusciranno a comprare una falsa testimonianza per proteggere l'onore di Zuelyha.

Quando Mujgan verrà a sapere che tutto è stato fatto per la sua rivale avrà un altro esaurimento nervoso e messo alle strette Yilmaz ammetterà: "Ho ucciso io Ercument".

Anticipazioni Terra amara: Demir accusato per l'omicidio di Ercumet

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia spiegano che presto si tornerà a parlare dell'omicidio di Ercument. Tutto inizierà quando sul tavolo di Julide arriverà una lettera anonima che accusa Demir di aver ucciso suo cugino perché ha abusato di Zuleyha. Yaman ne parlerà con sua madre, dicendo che se le cose per lui dovessero mettersi male sarà costretto a dire la verità. Ad uccidere Ercument, infatti, è stato Yilmaz per difendere Gulten dopo aver visto che era stata abusata.

Hunkar, tuttavia, insisterà per cercare un'altra soluzione ed evitare che la sorella di Gaffur riviva la tragedia a causa delle voci della gente.

Anticipazioni prossime puntate: Hunkar e Fekeli riuniranno le loro famiglie

Le voci a Cukurova si diffonderanno in un batter d'occhio e ormai per la comunità sarà facile pensare che Demir abbia ucciso suo cugino per aver abusato di Zuleyha, ma l'uomo non potrà sopportare che il nome di sua moglie venga macchiato per sempre.

Hunkar deciderà di parlare con Fekeli e riunire le due famiglie per proteggersi da questa situazione, facendo in modo che nessuno tra Yilmaz e Demir paghi per l'omicidio. I due rivali uniranno le loro forze e si metteranno sulle tracce della sorella di Ercument, l'unica che potrebbe dare una versione credibile dei fatti. In un primo momento la donna rifiuterà di testimoniare, ma di fronte alla cifra di cinque milioni di lire accetterà di dichiarare che suo fratello è stato ucciso per i debiti di gioco.

Yilmaz e Demir in pace, Mujgan in collera con suo marito

Nelle prossime puntate di Terra amara, Yilmaz e Demir pagheranno a metà la grossa somma di denaro destinata alla sorella di Ercument per tenere fuori le loro famiglie dalle indagini. Tutto sembrerà risolto, ma a casa Akkaya Mujgan non sarà per nulla felice dell'accordo tra suo marito e Demir. La dottoressa avrà un altro crollo nervoso e incolperà Yilmaz di aver rinunciato a una grossa fetta del suo patrimonio solo per salvare l'onore di Zuleyha. A quel punto, Yilmaz sarà costretto a dire a sua moglie tutta la verità: "Ho ucciso io Ercument".