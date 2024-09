Liam dichiarerà il suo amore a Steffy nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che dopo il divorzio da Hope, Spencer si concentrerà su Steffy. Liam riprenderà con il telefono l'incontro tra Finn e Sheila e andrà ad informare la sua ex della bugia di suo marito. "Ti amo, lo sai", dirà Liam a Steffy, dicendole che non è al sicuro con Finn, mentre lui potrebbe aiutare lei e i bambini a stare lontani da Sheila.

Liam tornerà a pensare a Steffy

Liam tornerà alla carica con Steffy e sfrutterà il punto debole di Finn per farsi avanti.

Tutto avrà inizio con la scarcerazione di Sheila che getterà nel panico i Forrester e in particolare Steffy. Liam sarà presente all'udienza, ma non si limiterà a dare il suo sostegno morale alla sua ex. Appena Finn si allontanerà, infatti, ne approfitterà per seguirlo e capire se l'uomo sia completamente sincero con sua moglie. Liam scoprirà che Finn ha mentito a Steffy e invece di andare da un paziente sarà accanto a Sheila nel momento del suo ritorno in libertà. La signora Carter sarà entusiasta della sentenza del giudice e non potrà fare a meno di stringere a sé Finn. Quest'ultimo ricambierà l'abbraccio di sua madre, ignaro del fatto che Liam stia riprendendo tutto con il suo telefono. Spencer avrà una prova importante contro Finn, ma non la sfrutterà subito a suo vantaggio.

Prima ne parlerà con Waytt che non sarà molto d'accordo con il mostrare tutto a Steffy. Il ragazzo dirà a Liam che non è corretto usare un abbraccio di Finn per rovinare il suo matrimonio con Steffy, ma Spencer si difenderà.

La delusione di Steffy

Liam spiegherà a suo fratello che sta agendo solo per difendere l'incolumità di Steffy e dei suoi figli.

Spencer ci terrà a ribadire che a lui non interessa riconquistare la sua ex, ma proteggerla dal grave pericolo che corre con Sheila in libertà. Liam andrà a bussare alla porta di Steffy e le mostrerà le immagini che ritraggono suo marito e Sheila. La figlia di Ridge resterà senza parole, ma Liam non si limiterà a dirle che Finn non è sincero con lei.

Spencer assicurerà che farà di tutto per impedire che Kelly e Hayes corrano dei rischi e proteggerà anche Steffy. "Ti amo, lo sai", ammetterà Liam prima di andare via. I sentimenti di Spencer, quindi non saranno più un segreto e le nozze di Steffy potrebbero iniziare a vacillare dopo le sue dichiarazioni. Nel frattempo Hope sarà sempre più vicina a Thomas e dopo aver firmato le carte del divorzio con Liam sarà pronta a una nuova storia. Hope dirà a Ridge che non ha intenzione di bruciare le tappe o impegnarsi seriamente, ma ci sono dei sentimenti e un legame importante tra lei e Thomas e vuole semplicemente viverli.

Steffy ha affrontato Sheila in prigione

Nelle puntate adesso in onda in Italia, tra Finn e Steffy tutto sembra procedere al meglio.

Sheila si trova in carcere in attesa del processo, ma nessuno sospetta che possa tornare in libertà. I Forrester attendono con ansia la condanna definitiva e Steffy si è tolta qualche sassolino dalla scarpa andando a fare visita a sua suocera in carcere. In questa occasione, la moglie di Finn ha espresso a Sheila tutto il suo disprezzo e le ha comunicato che non vedrà mai più suo nipote. Il dottor Finnegan sembra essere d'accordo con sua moglie, ma Sheila sente che suo figlio la ama nel profondo. In carcere, infatti, la donna non fa altro che ripensare a quando Finn le ha salvato la vita e ha fiducia nel futuro.