Le polemiche intorno al Grande Fratello Vip 7 non cennano a placarsi. Secondo un retroscena riportato da TvBlog, pare che qualcuno dietro le quinte avrebbe voluto chiudere l'edizione senza proclamare alcun vincitore. Ma non solo, sembrerebbe che che qualcuno tra gli addetti ai lavori aveva intenzione di voler devolvere l'intero montepremi in beneficenza.

L'indiscrezione circolata sul GFVip 7

L'edizione appena terminata del Grande Fratello Vip 7 ha avuto qualche problema da settembre ad aprile: non a caso, è stata l'edizione in cui ci sono stati più concorrenti squalificati e vari richiami.

Ma non solo, anche i parenti di alcuni "vipponi" hanno proceduto con diffide nei confronti di altri concorrenti e con lettere indirizzate all'editore. Non a caso, a un certo punto è intervenuto Piersilvio Berlusconi imponendo un cambio rotta per il Reality Show.

Stando ad un retroscena di TvBlog, dietro le quinte qualcuno fra gli addetti ai lavori voleva intervenire in maniera netta per dare una lezione ai concorrenti: "Qualcuno voleva far chiudere il programma senza un vincitore, devolvendo l'intero montepremi in beneficenza".

I concorrenti del GFVip 7 non sono stati invitati in nessun programma Mediaset

Il retroscena uscito sul Grande Fratello Vip 7 potrebbe non essere del tutto infondato. Da quando si sono spenti i riflettori sulla casa più spiata d'Italia infatti, i concorrenti non sono stati invitati in nessuno dei programmi targati Mediaset.

Di solito, al termine di ogni edizione i finalisti venivano ospitati nel salotto di Verissimo per ripercorrere i giorni vissuti all'interno del reality show.

Quest'anno invece, da Silvia Toffanin sono stati invitati alcuni "vipponi" fino a quando l'editore non ha deciso di cambiare linea autorale. Inoltre, gli ex "vipponi" non sono stati invitati neanche nei salotti di Barbara D'Urso.

GFVip 8: retroscena sulla prossima edizione

TvBlog ha rivelato un retroscena anche sulla prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto si apprende, non ci saranno più la versione "Vip" ma si tornerà alla versione "Nip". Tuttavia, nel cast potrebbe essere inserito solamente qualche persona famoso. La durata del reality show dovrebbe essere di tre o al massimo quattro mesi e se necessario verrà eliminata anche la doppia puntata.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 sarà un vero e proprio spartiacque tra il passato e il futuro. L'unica conferma è quella di Alfonso Signorini al timone, mentre per quanto riguarda le opinioniste sembrerebbero essere in lizza Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Sophie Codegoni, invece, potrebbe ricoprire il ruolo di addetta al "sentiment".