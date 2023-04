Quando finisce Il Paradiso delle signore 7? Quando ci saranno le ultime puntate di questa settima stagione su Rai 1? Cresce l'attesa per il finale della soap opera che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

Un appuntamento che nel corso degli anni ha saputo intercettare e conquistare sempre più il gradimento del pubblico, al punto che la Rai ha già scelto di mettere in cantiere l'ottava stagione, in onda da settembre.

Il Paradiso delle signore 7, quando finisce la soap opera su Rai 1

L'appuntamento con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine e a breve gli spettatori avranno modo di vedere le ultime puntate in prima visione assoluta.

La messa in onda delle ultime puntate della soap è prevista dal 1° al 5 maggio: sono queste le date dell'ultima settimana di programmazione della soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Una settimana che si preannuncia attesa dai fan, dato che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena che riusciranno a tenere banco fino alla fine di questa settima stagione.

Un finale che sicuramente non deluderà le aspettative, dato che ci saranno un bel po' di intrighi da chiarire, come quello legato alle sorti della Contessa Adelaide, che di punto in bianco ha fatto perdere le sue tracce.

A maggio le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, poi lo stop estivo

Sta di fatto che, dopo la messa in onda elle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste per il mese di maggio, inizierà lo stop estivo per la soap opera.

L'appuntamento sarà sospeso dalla programmazione di Rai 1 e per tutta l'estate non ci sarà spazio per le nuove puntate.

Come è già accaduto nelle passate stagioni televisive, la messa in onda della soap verrà sospesa per lasciare spazio al ritorno di Sei Sorelle.

La Rai conferma l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in daytime

Tuttavia, proprio durante i mesi estivi, il cast de Il Paradiso delle signore tornerà di nuovo sul set per girare le puntate inedite che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2023/2024 in prima visione assoluta Rai.

L'appuntamento, infatti, è stato già confermato dai vertici della tv di Stato: dopo il grande successo di ascolti di questa stagione, la Rai ha scelto di continuare a dare fiducia in questo prodotto, puntando sulle nuove puntate.

Le riprese inizieranno a maggio e le prime anticipazioni sul cast rivelano che ci sarà spazio per il ritorno della Contessa Adelaide.