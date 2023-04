Daniele Dal Moro non è potuto essere presente in studio durante la finale del Grande Fratello Vip 7, a causa della squalifica. Di conseguenza, ha avuto la possibilità di complimentarsi con la vincitrice solamente il giorno seguente. Sul web, è presente un video in cui Daniele rivede Nikita Pelizon: i due sono stati immortalati mentre erano abbracciati.

Successivamente Daniele ha incontrato anche la famiglia della modella triestina e ha avuto modo di chiarire con la mamma di Nikita.

L'incontro tra Dal Moro e Nikita

All'interno della casa di Cinecittà, Daniele e Nikita avevano stretto un bel legame.

In seguito alla squalifica rimediata a poche settimane dalla finale, Dal Moro non ha avuto la possibilità di assistere di persona alla finale del Grande Fratello Vip 7 dagli studi di Cinecittà. Di conseguenza, l'imprenditore veneto ha avuto la possibilità di rivedere la sua amica solamente il giorno seguente. Sui social, è apparso un video in cui si vedono Daniele e Nikita stretti in un abbraccio.

Sull'account social di entrambi gli ex gieffini, è apparsa anche una foto di Daniele insieme alla famiglia di Nikita.

Daniele ha chiarito con la mamma di Nikita

Nei giorni scorsi, tra Daniele e la mamma di Nikita c'era stato un piccolo screzio causato da alcune dichiarazioni fatte da quest'ultima in una room di Twitter.

Scendendo nel dettaglio, la mamma della modella aveva chiesto ai fan della figlia di non avercela con Dal Moro poiché il suo carattere è tipico delle persone bipolari. Inoltre aveva sostenuto che sua figlia si è avvicinata a Daniele proprio perché aveva notato che fosse un ragazzo alla ricerca di aiuto.

A tali affermazioni Dal Moro aveva risposto con un tweet ironico: "Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno.

Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà".

La situazione sembra essere tornata alla normalità altrimenti Dal Moro non si sarebbe scattato una foto con la famiglia Pelizon.

Daniele Dal Moro ha fatto una sorpresa a Oriana dopo la finale

L'incontro tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon è avvenuto il giorno dopo la finale, perché l'imprenditore nel post-puntata del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di trascorrere il suo tempo con Oriana Marzoli.

Al termine della puntata Daniele si è fatto trovare all'esterno degli studi di Cinecittà con un van. Dopo avere salutato anche fan degli "Oriele" la neo coppia si è diretta in hotel dove ha trascorso l'intera notte insieme: il tutto è stato immortalato in alcune stories, su Instragram, dalla 31enne venezuelana. Daniele dopo avere salutato la sua amica Nikita, è tornato da Oriana per effettuare un giro fra i monumenti più significativi di Roma.