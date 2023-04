Lunedì 3 aprile, su Canale 5, è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 7. Al termine della diretta, Daniele Dal Moro ha aspettato l'uscita di Oriana Marzoli fuori dagli studi di Cinecittà: l'imprenditore veneto è andato a prendere la sua fidanzata con un van. Su Instagram, la stessa Oriana ha postato alcune storie insieme a Dal Moro: la coppia ha trascorso la notte insieme in hotel.

Oriana e Daniele di nuovo insieme

Oriana non è riuscita a vincere il Grande Fratello Vip 7, si è posizionata al secondo posto alle spalle di Nikita. Terminata la lunga diretta, la concorrente venezuelana ha ritrovato fuori dagli studi di Cinecittà il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

La 31enne ha trovato un van nero con scritto "Vamos a flipar" e una volta aperta la porta ha trovato l'imprenditore veneto. Ovviamente, la gioia di Marzoli è stata incontenibile. Attraverso alcune storie, Oriana ha mostrato l'abbraccio con Daniele. Inoltre ha immortalato alcuni regali ricevuti dai fan degli "Oriele".

A notte fonda, Oriana ha mostrato una storia mentre si trovava con Daniele in hotel: i due ex coinquilini hanno trascorso la notte insieme. La diretta interessata con ironia ha scritto nella didasclia: "Ancora non siamo riusciti a dormire". Per tutto il tempo Dal Moro è stato abbracciato a Oriana.

Oriana dopo la squalifica di Daniele non aveva più saputo nulla di Daniele

La sorpresa di Daniele nei confronti di Oriana non era così scontata: la concorrente venezuelana dopo la squalifica del 32enne non aveva più saputo nulla di lui.

Dal Moro era stato squalificato dal programma per avere utilizzato dei modi non in linea con le nuove scelte editoriali. In occasione delle ultime puntate del Reality Show, Marzoli aveva chiesto più volte informazioni su Daniele, ma invano.

Per questo motivo che la sorpresa è arrivata inattesa: Oriana ha compreso che Daniele era lì ad attenderla e non era arrabbiato con lei per la squalifica ricevuta.

La reazione dei fan degli 'Oriele'

Ovviamente, l'incontro post-puntata di Daniele e Oriana è stato immortalato da tutti i fan degli "Oriele".

Su Twitter, un utente ha scritto: "Incontro surgelati (nome con cui vengono soprannominati Daniele e Oriana), li amo". Un altro utente si è soffermato sulla felicità di Oriana. Un utente invece ha affermato: "Sono bellissimi".

Cè chi ha ringraziato i fan della coppia per il video e chi ha commentato: "Grazie per aver condiviso con noi questo video stupendo che stavamo aspettando dal 4 novembre". Secondo un telespettatore Oriana ha vinto lo stesso il Grande Fratello Vip 7, poiché ha trovato l'amore.