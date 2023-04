L'appuntamento con Uomini e donne continua a riservare colpi di scena e, questo pomeriggio, c'è stato spazio per l'ennesima sfuriata di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si è scagliata contro il pubblico presente in studio che, all'ingresso di Gemma, ha "osato" applaudire.

La reazione dell'opinionista è stata particolarmente dura e questa volta ha spiazzato anche la padrona di casa del talk show Mediaset.

Tina si scaglia contro il pubblico e lascia lo studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina si è ritrovata a perdere le staffe contro il pubblico del talk show presente in studio, sostenendo che avevano sbagliato ad applaudire Gemma al suo ingresso.

Tina si è sentita "tradita" dagli spettatori del talk show, al punto da decidere di abbandonare la trasmissione e rifugiarsi nel dietro le quinte del talk show.

Immediata la reazione di Gemma Galgani che, questa volta, è scesa in campo per cercare di placare l'ira della sua nemica storica ed ha provato in tutti i modi a convincerla affinché rientrasse in studio.

Tina, però, l'ha trattata male e l'ha mandata via così come si è rivolta negativamente nei confronti del cameraman che stava riprendendo la scena, chiedendo di smetterla di fare le sue riprese.

Maria De Filippi spiazzata a Uomini e donne dopo la scenata di Tina Cipollari

A colpire, però, questa volta è stata anche la reazione di Maria De Filippi che non ha proferito parola al cospetto dello "show" messo in atto da Tina.

La padrona di casa di Uomini e donne è rimasta in silenzio per tutta la durata della sua diatriba con Gemma e il pubblico presente in studio, quasi rassegnata e spiazzata da questa sua nuova uscita che ha scatenato accesissime polemiche anche in rete e sui social.

I fan della trasmissione sono stati particolarmente duri e critici nei confronti della storica opinionista del talk show del primo pomeriggio, ritenendo che questa volta avrebbe davvero oltrepassato il limite.

'Ridicola e irrispettosa', i fan di Uomini e donne polemici contro Tina Cipollari

"Ridicola e irrispettosa verso il pubblico e Maria", ha sentenziato un utente commentando la scena di Tina a Uomini e donne, ritenendo che questa volta l'opinionista del talk show sarebbe stata fin troppo eccessiva nella sua sfuriata in studio.

"Ma si può mandare in onda una scena del genere?

10 minuti di nulla assoluto", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro Tina.

"Ma cosa sta combinando oggi Tina, davvero non se ne può più di questi suoi continui siparietti in trasmissione. Ha stufato, è ora di mandarla in pensione", ha sbottato ancora un altro spettatore di Uomini e donne.