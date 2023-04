Durante la puntata de il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 5 aprile su Rai1 alle 16:05, Ezio e Veronica decideranno di non raccontare nulla a Gemma per quanto riguarda la rottura tra Marco e Stefania. Intanto, Vito sarà deciso a riconquistare a tutti i costi Maria. Successivamente, il giovane Lamantia si recherà da Francesco per chiedergli scusa, sperando che il ragazzo possa accettarle. Nel frattempo, Alfredo riceverà un invito a cena da Irene in compagnia di tutta la sua famiglia. Nella parte finale, la collaborazione tra la ditta del signor Colombo e l'atelier di Vittorio prenderà sempre più forma.

Matilde, invece, apprenderà che il direttore del Paradiso si è svincolato dalla Palmieri senza avvertirla. Infine, Gemma scoprirà la verità su Marco.

Vito vuole riconquistare Maria ne il Paradiso delle Signore

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Vito vorrà riconquistare il cuore della signorina Puglisi dopo che ella ha scoperto la verità sul conto del ragazzo. Infatti, quest'ultimo era l'uomo che il padre di Maria voleva che sua figlia sposasse nel suo paesino in Sicilia. Per riuscire nel suo intento, il giovane contabile Lamantia deciderà di recarsi da Francesco per chiedergli scusa dopo avergli sferrato un pugno. Intanto, Veronica e Ezio apprenderanno la verità sul ritorno di Marco nel capoluogo lombardo e decideranno di non rivelare nulla a Gemma sulla rottura del nipote di Adelaide con la figlia di Gloria.

Alfredo riceve un invito a cena con la famiglia di Irene

Alfredo è pronto al matrimonio e ha chiesto alla venere Cipriani di diventare sua moglie convolando a nozze con lui. Tuttavia, la ragazza non è riuscita a dargli una risposta e ha deciso di temporeggiare. Successivamente, il giovane Perico riceverà un invito a cena dalla famiglia della sua fidanzata Irene che vorranno conoscerlo meglio, prima che la loro figlia possa sposarlo.

Nel frattempo, Vittorio ultimerà la collaborazione con l'azienda del signor Colombo per il confezionamento degli abiti del Paradiso delle Signore.

Gemma scopre che il suo ex fidanzato non è più impegnato

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Matilde apprenderà che Vittorio si è svincolato dalla ditta Palmieri del commendatore Guarnieri in modo definitivo.

Inoltre, la signora Frigerio, vista la situazione, incasserà una cocente delusione dal direttore del Paradiso. Infine, nonostante i tentativi dei suoi genitori di nascondere la verità, Gemma scoprirà che Marco non è più impegnato sentimentalmente. Infatti, il giovane di Sant'Erasmo ha messo fine alla storia d'amore con la figlia di Gloria, Stefania Colombo.