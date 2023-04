Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda giovedì 27 aprile sul canale di punta dell'ammiraglia Mediaset, Sabahattin prometterà a Yilmaz che farà tutto il possibile per salvare la vita di suo figlio. Tuttavia, la situazione sarà molto delicata, tanto che Demir penserà di consolare il figlioccio di Fekeli. Nel frattempo, Saniye e Gulten saranno occupate nella distribuzione di vestiti ai bambini delle baracche. Successivamente, tra i braccianti scoppierà il caos poiché Husnu e Sabri discuteranno per appropriarsi di una nuova baracca in cui vivere.

Così, la moglie di Gaffur risolverà la diatriba. Nella parte finale, la domestica di villa Yaman rifletterà sulla sua vita e sarà addolorata dal non poter avere figli. Infine, il giovane Akkaya temerà che il suo "primogenito" possa morire.

Demir vuole consolare il suo nemico in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Mujgan darà alla luce un bambino prematuro che non riuscirà ad emettere alcun gemito alla nascita. Infatti, il piccolo Kerem ha gravi problemi di salute e rischia di non sopravvivere. Per questo motivo, Sabahattin informerà Yilmaz sulla delicata situazione che riguarda suo figlio e gli prometterà che farà il possibile per salvarlo. Fuori dalla sala operatoria calerà il silenzio, la situazione sarà esasperante per la famiglia di Fekeli Ali Rahmet.

Inoltre, anche Demir vorrebbe consolare il suo acerrimo nemico abbracciandolo, ma non troverà subito il coraggio per farlo.

Saniye ferma una rissa tra due braccianti delle baracche

Nel frattempo, mentre Saniye e Gulten consegneranno i vestiti ai bambini delle baracche, due braccianti faranno scoppiare il caos per appropriarsi di una nuova capanna in cui vivere.

Infatti, Husnu e Sabri saranno coinvolti in una rissa e toccherà a Saniye fermarli ricordando loro l'importanza della "solidarietà". Dopodiché, la domestica di villa Yaman dovrà fare i conti con una terribile realtà che la persegue da tutta la vita: non può avere figli. La donna parlerà con suo marito della loro situazione e ambedue affronteranno una dolorosa riflessione che li porterà a decidere di voler "adottare" una bimba.

La famiglia di Fekeli è preoccupata per la salute di Kerem

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, tutti saranno preoccupati per lo stato di salute del piccolo figlio di Mujgan che continuerà ad essere in pericolo di vita. Anche Fekeli e Behice si lasceranno trasportare dalla situazione confidando reciprocamente le proprie angosce sulla delicata situazione. Infine, Yilmaz inizierà a temere che il piccolo Kerem non possa farcela.