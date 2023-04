Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel suo ex Marco.

Intanto Marcello si ritroverà a fare i conti con le bugie della sua amata contessa, mentre Vito tenterà il tutto per tutto per cercare di riappacificarsi con Maria e far tornare il sereno nella loro storia d'amore, che sembra essere ormai giunta all'epilogo finale.

Gemma preoccupata per Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 14 aprile su Rai 1, rivelano che Marco apparirà preoccupato per suo fratello.

Dopo il malore improvviso che ha colpito Tancredi, Marco non riuscirà a spiegarsi perché si senta in colpa per quanto è accaduto diversi anni prima alla fabbrica della famiglia di Matilde, distrutta completamente da un incedio.

Marco, quindi, arriverà a capire che c'è qualcosa di non detto in tutta questa vicenda e forse Tancredi è in parte responsabile di quella intricata vicenda, costata caro a sua moglie.

Gemma si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va nel suo ex fidanzato: la giovane venere, infatti, si mostrerà preoccupata per Marco e proverà a capire come aiutarlo.

Vito si arrende con Maria: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

Nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore fino al 14 aprile 2023, Gemma sarà al fianco di Marco e proverà a dargli una mano per cercare di arrivare alla risoluzione di questo rebus legato alle sorti di Tancredi.

In attesa di scoprire quale sarà l'epilogo di questa vicenda, le anticipazioni della soap opera rivelano che Vito tenterà per l'ultima volta di ottenere il perdono della sua amata Maria.

Il giovane contabile non vuole gettare all'aria questa storia d'amore, motivo per il quale proverà fino alla fine a cercare di riavvicinarsi alla donna e ottenere così il suo perdono.

Eppure, questo ennesimo tentativo di Vito, fallirà miseramente: il ragazzo si ritroverà costretto a dover darsi pace e quindi a rinunciare completamente al grande amore della sua vita.

Adelaide bugiarda con Marcello: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

Spazio anche alle vicende di Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 aprile, rivelano che il ragazzo farà una scoperta amara e deludente sul conto della contessa.

Il giovane Barbieri, infatti, si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua amata, la quale non ha mai raggiunto la città di Lione, così come gli aveva fatto credere.

E, a quel punto, deciderà di indagare: perché Adelaide gli ha mentito ed ha messo in piedi questo castello di bugie?