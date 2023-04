Il Paradiso delle signore, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta, ha conquistato il cuore di milioni di italiani ed è pronta a stupire ancora con nuove puntate. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 20 aprile annunciano ancora novità per Marco e Gemma. Il giornalista, infatti, comunicherà alla sua ex che non parteciperà alle nozze con Roberto e più tardi scoprirà la gravidanza di Gemma.

Al centro dei riflettori ci sarà anche Alfredo che deluso dall'assenza di Irene andrà all'appuntamento con i suoi genitori, da solo. Vito, invece, sarà pronto a proporre a Maria il trasferimento in Australia.

Marcello sentirà Adelaide per telefono e Guarnieri si metterà sulle tracce della contessa e scoprirà i suoi movimenti. Elvira chiederà a Salvatore un aiuto per l'ultima guida prima dell'esame pratico, ma tra i due succederà qualcosa di inaspettato. Infine, Tancredi affronterà Vittorio chiedendogli di non intromettersi negli affari che riguardano la sua famiglia.

Trame Il Paradiso delle signore 7: Marco non andrà al matrimonio di Roberto e Gemma

Quella di giovedì 20 aprile, al Paradiso delle signore 7 sarà una puntata importante anche per Marco e Gemma. Il giovane informerà la figlia di Veronica che non sarà tra i partecipanti alle sue nozze. Non è ancora chiara la causa che porterà a questa decisione, se il giovane Di Sant'Erasmo avrà qualche impegno improrogabile o se invece la sua è una gelosia nei confronti della ragazza.

Marco apprenderà anche che Gemma è incinta, ma per il momento sarà convinto che il figlio in arrivo sia di Roberto.

Trame puntata di giovedì 20 aprile: Guarnieri scopre i movimenti di sua cognata

Nella puntata di giovedì 20 aprile, al Paradiso delle signore 7, dopo tanta attesa Marcello potrà sentire finalmente Adelaide. Parlare al telefono con la contessa, tuttavia, non farà altro che aumentare la preoccupazione in Barbieri che ancora una volta troverà in Ludovica una valida confidente.

Adelaide sarà anche nei pensieri di Umberto che riuscirà a scoprire i movimenti della contessa.

Alfredo solo con i suoi parenti, Vito deciso a proporre l'Australia a Maria

A Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 20 aprile ci sarà spazio anche per Elvira e per lei arriverà il momento di dover affrontare un secondo tentativo per l'esame di guida, visto che al primo era stata bocciata.

A questo proposito, la ragazza si rivolgerà a Salvatore chiedendo a lui un sostegno, ma tra i due ragazzi succederà qualcosa di inaspettato. Vito e Alfredo, invece, saranno molto pensierosi e rifletteranno sulle rispettive storie d'amore. Perico, infatti, si preparerà all'appuntamento con i suoi familiari anche se la sua fidanzata non sarà presente e non sarà per nulla felice. Vito, invece, sarà deciso a parlare con Maria per proporle il trasferimento in Australia. Infine, Tancredi affronterà Vittorio e gli chiederà di evitare di alimentare in Matilde le fantasie sulla notte dell'incendio al mobilificio.