Tarik soffrirà perché si renderà conto di amare ancora Guzide e si sfogherà al bar con un avventore nelle prossime puntate di Tradimento. "Sta con quel bifolco", dirà in lacrime, riferendosi a Sezai, che ormai ha preso il suo posto.

Le anticipazioni rivelano che Tarik avrà un momento di crisi e metterà in dubbio l'idea di formare una famiglia con Yesim e Oyku. Sarà da solo con la bambina e le dirà che sua madre non ama nessuno dei due. Il prossimo obiettivo di Tarik sarà vendicarsi di Sezai e impedire a Guzide di essere felice con lui.

L'udienza di divorzio e il colpo di scena di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che il giorno del tanto atteso divorzio tra Guzide e Tarik riserverà grandi sorprese. Innanzitutto, Guzide sarà stanca di fare la guerra a suo marito e manderà Elmas a comunicargli che non pretende più di ottenere il patrimonio di Yenersoy. Tuttavia, questa non sarà l'unica novità, perché, quando ci sarà l'udienza, Tarik sorprenderà tutti con una proposta a Guzide: "Ricominciamo". In preda alla nostalgia, l'uomo chiederà alla moglie di tornare con lui, dicendosi disposto a ricomporre la sua famiglia e non avere più nessun segreto. Dopo un primo momento di stupore, Guzide rifiuterà nella maniera più assoluta la richiesta di suo marito e chiederà al giudice di procedere con la sentenza di divorzio.

L'udienza si concluderà con un nulla di fatto, perché tutto sarà rimandato a causa dell'opposizione di Tarik. La reazione di Yesim sarà furiosa e sarà molto difficile riuscire a contenere la rabbia per non essere allontanata dal tribunale. Guzide proverà una certa compassione per Yesim, che, a parte Tarik e la sua bambina, non ha nessuno su cui poter contare, mentre lei ha la sua famiglia.

Fuori dall'aula, Tarik farà un altro tentativo con la moglie. "Ti amo", le dirà davanti a tutti, chiedendo perdono per tutti i suoi errori. Guzide andrà via con Sezai e i suoi figli senza considerare le parole di Tarik.

La crisi di Tarik e la sete di vendetta

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik vivrà un momento di profonda crisi.

Si renderà conto di tutto il male procurato alla sua famiglia, ma soprattutto capirà di essere profondamente solo. Non potrà fidarsi di Yesim e per questo non riuscirà a considerarla come la sua nuova famiglia. Tarik avrà sempre il dubbio che Yesim abbia attentato alla sua vita e questo non lo farà più sentire a suo agio con lei. Tornerà in albergo e, prima di rientrare nella sua camera, si fermerà al bar per affogare nell'alcol i dispiaceri della giornata. Si sfogherà con un avventore che si troverà lì per caso e, piangendo, gli racconterà che ha perso sua moglie. "Sta con quel bifolco", dirà riferendosi a Sezai, "Non lo sopporto". Tarik spiegherà il motivo della sua disperazione: "Sezai è seduto al mio posto a tavola ed è la prima persona che Guzide chiama al mattino".

L'avventore ascolterà Tarik, ma, appena potrà andrà via con una ragazza, Yenersoy resterà di nuovo solo. L'uomo prenderà con sé Oyku e la porterà a mangiare un gelato, ma la bambina non sembrerà entusiasta. Oyku chiederà a Tarik perché Yesim non sia con loro e lui la ferirà profondamente: "Tu madre non ci ama". Yenersoy continuerà a pensare a Sezai e tutto il suo odio si concentrerà su di lui: "Combatterò fino alla fine, non starai né con tua figlia né con Guzide".

Yesim infelice nonostante tutto

Nelle puntate in onda in Italia, Tarik ha dichiarato guerra a Guzide ed è deciso a rovinarle la vita. Dopo averla fatta licenziare, ha venduto la villa di famiglia e ha privato Guzide anche della sua casa.

L'uomo non perdona a sua moglie di aver assunto Elmas come avvocato, perché sta perdendo molte proprietà. Yesim è diventata la nuova padrona della villa e si è presa una crudele rivincita su Guzide. Yesim ha bruciato tutti i libri della donna sapendo che ci teneva tanto. Pur avendo ottenuto la villa, Yesim non è felice perché Tarik continua a limitare di molto le spese e rifiutandosi di farle fare la bella vita che sognava.