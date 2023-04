Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 che nella settimana dall'1 al 5 maggio giungerà al termine della stagione. I colpi di scena non mancheranno per la famiglia Colombo, con Ezio che scoprirà che Gloria è stata obbligata a partire e Gemma che dirà a Marco che il bambino è suo. Agnese, invece, saluterà per sempre il Paradiso e Armando dovrà prendere una decisione. Ci saranno novità anche per Marcello che tornerà custodendo il segreto di Adelaide e saprà che Ludovica si è sposata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Ezio capirà che Veronica gli ha mentito

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che Ezio verrà a sapere che Veronica è sempre stata al corrente della sua relazione clandestina con Gloria. Per questo motivo, il padre di Stefania capirà che la donna è partita perché è stata obbligata a farlo e non avrà nessuna intenzione di fare finta di niente. Ezio affronterà Veronica, perché il suo amore per Gloria non è mai finito. A casa Colombo le novità non finiranno qui, perché Gemma sarà protagonista di un finale di stagione molto emozionante. Tutto inizierà con i sospetti di Marco nei confronti di Roberto. Il giornalista sarà convinto che il pubblicitario abbia ingannato la sua fidanzata, ma presto tutto si chiarirà.

Anticipazioni settimana finale, 1-5 maggio: Marco affronterà Roberto

Durante le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 Gemma sarà protagonista. La ragazza perderà i sensi davanti alle sue colleghe e per questo sarà costretta ad informarle della sua gravidanza. Nel frattempo, Marco busserà alla porta di Roberto accusandolo di essere un traditore e in questa occasione i due si chiariranno.

Per il giovane giornalista l'arrivo di Gemma sarà l'occasione per dichiararsi ufficialmente a lei. A quel punto, la ragazza ammetterà che il padre del bambino che aspetta è di Marco. Come andrà a finire? Le trame si fermano a questo punto, ma non si escludono sorprese per i fan della soap di Rai 1.

Agnese chiederà ad Armando di seguirla a Londra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il finale di stagione ci sarà nella settimana dall'1 al 5 maggio e le novità saranno molte. Agnese prenderà una decisione molto importante e saluterà tutti i suoi colleghi per trasferirsi definitivamente a Londra. La donna chiederà ad Armando di seguirla, ma per lui non sarà semplice cambiare radicalmente vita. Marcello, invece, tornerà a Milano soddisfatto, perché ha trovato Adelaide e perché porterà con sé il suo segreto. Le trame non rivelano di cosa si tratta, ma si escluderebbe una malattia della Contessa, visto che Barbieri sarà di buon umore. Marcello, tuttavia troverà una sorpresa: Ludovica ha sposato Ferdinando che per allontanarla dal suo ex ha organizzato un matrimonio lampo.