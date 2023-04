Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda su Rai 1 prima della pausa estiva. Un finale che riserva tante sorprese agli affezionati telespettatori. Chi sperava nel fatto che Veronica venisse smascherata, potrà esultare. Nella puntata del 2 maggio Ezio verrà a sapere tutte le bugie della compagna, ma non solo: capirà che Gloria è andata in America perché ricattata e costretta a partire. Che cosa farà ora il signor Colombo?

Nel frattempo Ferdinando capirà che deve fare qualcosa al più presto per separare Ludovica e Barbieri, che si sono lasciati andare a un bacio passionale.

Torrebruna proporrà così un matrimonio lampo, spiazzando Brancia.

Nella puntata in onda il 2 maggio della soap Il Paradiso delle signore, Ezio verrà a sapere la verità su Veronica: ha sempre saputo del tradimento con Gloria, ma ha taciuto fino a ora comportandosi come se nulla fosse.

Non è finita qui perché, dopo aver messo Veronica alle strette, Ezio capirà che Gloria gli ha detto quelle cattiverie solo per allontanarlo e partire senza che lui provasse a fermarla. C'è ancora speranza per la loro storia d'amore?

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Torrebruna, molto preoccupato per l'evidente riavvicinamento tra Ludovica e Marcello, che si sono scambiati anche un bacio.

Occorre intervenire al più presto.

Sarà così che Ferdinando proporrà a Ludovica un matrimonio lampo, in modo da tenerla lontana una volta per tutte dall'odiato Barbieri, che tuttavia sembra più interessato alla contessa.

Irene mette in atto un piano per dividere Alfredo e Clara

L'episodio de Il Paradiso delle signore del 2 maggio si concentrerà anche sulla storia interrotta tra Alfredo e Irene.

Perico non è riuscito a perdonare le bugie di Cipriani, troppo sicura di se stessa. Irene però ama Alfredo e così metterà in atto un piano per sapere se lui è davvero così tanto interessato a Clara.

Intanto Vittorio avrà un'idea che rivoluzionerà il grande magazzino. Per contrastare la concorrenza di Umberto e Tancredi, proporrà una linea di vestiti maschili.

Il successo sarà epocale.

Dopo tanta pazienza e una lunga amicizia, Salvatore inizierà a guardare Elvira con occhi diversi. Con tutta probabilità i due giovani potrebbero iniziare una storia d'amore e chissà che non sia la volta giusta per Salvo, decisamente sfortunato nelle sue storie passate, non ultima quella con Anna.