L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore prosegue con la puntata del 3 maggio 2023 in onda su Rai 1, che non mancherà di riservare sorprese. Marco farà una scoperta inattesa, nonostante Gemma continui a non rispondere alle sue pressanti domande.

Intanto Ezio, dopo aver scoperto le bugie di Veronica, deciderà di non stare come sempre a guardare, ripensando ai momenti di passione passati con Gloria e a quello che sarebbe potuto accadere se la sua compagna non gli avesse tenuta nascosta la verità.

Irene capirà i suoi veri sentimenti per Alfredo, senza minimamente prendere in considerazione la sofferenza di Clara.

Ezio affronta Veronica: puntata Il Paradiso delle signore 3 maggio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore svelano che Ezio sarà furioso dopo aver scoperto che Veronica sapeva tutto sui lui e Gloria, e gli ha taciuto la verità per tutto questo tempo.

Ezio non starà con le mani in mano e affronterà una volta per tutte Veronica, che di fatto ha impedito che la sua storia d'amore con Gloria avesse un seguito, dato che l'ha costretta a partire.

Ci si chiede se Ezio vada fino in fondo e scelga di raggiungere il suo unico amore in America, ora che è al corrente di quello che è successo.

Clara soffre per Alfredo: puntata Il Paradiso delle signore 3 maggio

Alfredo ha lasciato Irene e si è avvicinato molto a Clara dopo il suo incidente.

Ciò ha innescato una forte gelosia in Irene, che ha sbagliato peccando di egoismo e di troppa sicurezza.

Dopo il piano che ha messo in atto, Cipriani capisce che cosa prova davvero per Perico e riflette sul suo comportamento.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle signore rivelano che Clara soffrirà molto vedendo Alfredo in pena per Irene, costretta a tenere segreto il suo amore.

Vittorio, nel frattempo, proseguirà con i preparativi per la nuova linea degli abiti maschili, ma riceverà una richiesta da Matilde.

La scoperta di Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3 maggio

Gemma sta continuando a tenere nascosto a Marco il fatto che sia suo il figlio che porta in grembo. Nello stesso tempo Roberto non ne può più della vicinanza della sua futura sposa e il giovane Sant'Erasmo, che già ha ammesso di essere ancora innamorato di Gemma.

Nella puntata del 3 maggio della soap opera Marco farà una scoperta inaspettata che lo porterà molto vicino alla verità.

Attenzione ai prossimi episodi perché le anticipazioni svelano che Marcello verrà a sapere il segreto della contessa dopo essere stato a Ginevra e aver lasciato imprudentemente Ludovica a Milano.