Gli ultimi episodi della settima stagione della soap opera Il Paradiso delle signore andranno in onda dal 1 al 5 maggio 2023 su Rai 1. Dagli spoiler si evince che Roberto Landi (Filippo Scarafia) farà i conti con la furia di Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), che troverà il coraggio di affrontarlo.

Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) comunicherà a Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di aver sposato Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 5 maggio: Marco deve partire, Irene gelosa di Alfredo e Clara

Nelle puntate che occuperanno il palinsesto di Rai 1 da lunedì 1 a venerdì 5 maggio, Vittorio sarà sempre più convinto che ci sia lo zampino di Tancredi dietro l’incendio alla fabbrica Frigerio.

Intanto Marco annuncerà il suo imminente viaggio in America per lavoro.

Alfredo e Clara scateneranno la gelosia di Irene: nonostante ciò quest’ultima non farà nulla per farsi perdonare da Perico. In seguito Cipriani architetterà un piano per capire se il suo ex è veramente interessato alla nipote di Don Saverio. Clara cadrà in preda alla disperazione quando Alfredo e Irene faranno pace.

Gemma ha un mancamento, Marco contro Roberto

Dopo essere ritornata da poco a Milano, Agnese dirà addio al grande magazzino: sarà decisa ad andare a vivere a Londra con Armando.

Gemma, dopo aver avuto un mancamento in negozio, metterà le colleghe al corrente della sua gravidanza. Marco accuserà Roberto di essere un traditore.

A questo punto Gemma si presenterà a villa Guarnieri e farà sapere una mezza verità al giovane di Sant'Erasmo sul suo stato interessante. Marco si dichiarerà alla sua ex fidanzata dopo aver chiarito con Roberto: in questo frangente la giovane Zanatta svelerà a Marco di essere il padre del bambino che porta in grembo.

Tancredi infastidito dalla sintonia tra Matilde e Vittorio, Ezio vuole essere sincero con Veronica

In vista della concorrenza della Galleria Milano Moda, il direttore Vittorio avrà una delle sue idee per il Paradiso. A proposito di ciò, quando mancherà poco per l’inaugurazione Matilde chiederà aiuto a Conti per risolvere un problema: la vicinanza tra quest’ultimo e Frigerio infastidirà Tancredi.

Vittorio farà una scoperta su Tancredi e non saprà se sia il caso di avvisare Matilde. Conti sparirà nel nulla dopo aver dato un'occhiata alla festa che si terrà alla Galleria Milano Moda.

Nel frattempo Ferdinando dirà a Ludovica di volerla sposare al più presto: avrà intenzione di farla allontanare dall’ex Marcello.

Ezio verrà a conoscenza che Veronica ha sempre saputo della sua tresca con Gloria. Il signor Colombo sarà intenzionato a essere sincero con la compagna Zanatta, dopo aver capito che Moreau è stata costretta a partire.

Marcello ritorna a Milano, Salvatore invita Elvira a uscire con lui

Salvatore inizierà a guardare in maniera diversa Elvira.

Marcello farà ritorno a Milano dopo essere riuscito a rintracciare Adelaide a Ginevra.

Successivamente Barbieri dirà a Salvatore che sarà lui a pagare tutte le rate in sospeso della Caffetteria: quest’ultimo per festeggiare chiederà un appuntamento a Elvira.

Ludovica spiazzerà Marcello quando gli dirà di aver convolato a nozze con Torrebruna.

Maria prenderà una decisione sulla sua storia d'amore con Vito, quando apprenderà che il ragazzo ha diversi problemi di lavoro in Australia. Armando invece farà una scelta sul suo futuro.