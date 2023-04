Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore relativamente agli episodi inediti che andranno in onda su Rai 1 dal 17 al 21 aprile 2023 a partire dalle ore 16:05.

Roberto geloso di Marco

Ezio e Veronica saranno felici nel constatare che gli inviti per il matrimonio di Gemma sono pronti: quest'ultima annuncerà le sue nozze alle Veneri, per poi incontrare Marco. Roberto si renderà conto della sintonia fra la sua promessa sposa e il giovane Sant'Erasmo e si convincerà che il loro legame sia ancora vivo: intanto Marco verrà a sapere delle nozze e comunicherà a Gemma di non voler prendere parte al suo matrimonio.

Intanto Clara si stancherà di fingere che Francesco sia un suo corteggiatore.

Vito vorrebbe partire con la fidanzata per l'Australia

Marcello si arrabbierà con Adelaide per le sue bugie e scaricherà il proprio nervosismo parlando con gli amici in Caffetteria. Il giovane non riuscirà a darsi pace e verrà tranquillizzato da Ludovica. Nel frattempo, Umberto sarà insospettito dal comportamento della cognata e deciderà di cercarla, facendo irritare Flora. Più tardi Marcello confiderà a Ludovica di aver ricevuto una telefonata da Adelaide, mentre Guarnieri scoprirà i movimenti della Contessa.

Vittorio proporrà a Maria di diventare la nuova stilista del Paradiso. Vito però inizierà a progettare una vita con la fidanzata in Australia e cercherà un momento per chiederle di partire con lui.

Prima di poterlo fare, Maria gli comunicherà di voler accettare la proposta del direttore.

Tancredi ringrazierà Marco per non aver detto nulla su quanto scoperto in merito all'incendio alla fabbrica di mobili; comunque Matilde verrà a sapere che i possibili colpevoli del rogo sono stati arrestati, dopo essere mandata a chiamare dalla polizia per rilasciare una nuova deposizione sulla notte dei fatti.

Tancredi lo verrà a sapere e cercherà di dissuaderla senza però riuscirci.

Alfredo sarà molto felice all'idea di portare Irene a un incontro con la sua famiglia, senza sapere che lei non è dello stesso avviso. Prima dell'appuntamento, la giovane inventerà una scusa per non andare, deludendo il fidanzato, il quale poi scoprirà le sue bugie e prenderà una decisione spiazzante.

Matilde indaga sull'incendio al mobilificio

Elvira chiederà a Salvo di impartirle un'ultima lezione di guida, ma qualcosa di inaspettato glielo impedirà.

Tancredi pregherà Vittorio di non incitare Matilde a rimuginare troppo su ciò che successe la notte dell'incendio, ma lei chiederà a Conti di aiutarla con le indagini. Intanto Tancredi comunicherà alla moglie che prossimamente potrà operarsi alla gamba. Infine Umberto deciderà di non rivelare a Flora di voler partire alla ricerca di Adelaide.