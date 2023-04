Continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 aprile, Umberto deciderà di mettersi alla ricerca della Contessa. Il Commendatore sarà intenzionato a scoprire la verità sulla sparizione improvvisa della donna. La notizia però, non farà per nulla piacere a Flora. Marcello sarà deluso da Adelaide, dopo aver scoperto delle sue menzogne. Il giovane troverà confronto in Salvatore.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Vito vuole partire per l'Australia con Maria

Dopo l'addio all'atelier di Flora, Vittorio penserà che Maria possa essere la sua degna sostituta. Il direttore proporrà così alla giovane di diventare la nuova stilista del Paradiso. Lamantia invece, sembrerà avere dei piani totalmente diversi. Vito vorrà infatti partire per l'Australia insieme a Maria e cercherà di trovare il coraggio di parlare alla fidanzata delle sue intenzione. Proprio quando sarà in procinto di rivelare la verità alla sua amata, Puglisi lo prenderà in contropiede dicendo di aver accettato la proposta di Vittorio e di diventare così la nuova stilista dell'atelier.

Tancredi sarà grato a Marco per non aver detto a Matilde della sua scoperta riguardo l'incendio in fabbrica.

Il caso verrà però riaperto e Frigerio sembrerà essere intenzionata a scoprire tutta la verità. Matilde verrà chiamata a deporre in tribunale e Tancredi sarà molto in ansia all'idea che la verità venga a galla. L'uomo inviterà la moglie a lasciare perdere la questione e dimenticare quanto successo. La donna però, deciderà di chiedere l'aiuto di Vittorio e continuerà ad indagare.

Tancredi scoprirà che finalmente potrà operarsi alla gamba. Il momento tanto atteso potrebbe rischiare di essere rovinato dall'ossessione di Matilde per l'incendio in fabbrica.

Marco sospetta che il figlio di Gemma sia suo

Roberto inizierà a notare una forte sintonia tra la sua promessa sposa e Marco. Quest'ultimo sembrerà comportarsi solo come un amico nei confronti di Gemma e allo stesso tempo sarà deciso a dimenticare Stefania.

In seguito, il fratello di Tancredi scoprirà che l'ex è in dolce attesa, ma penserà che il figlio sia di Roberto. In un secondo momento però, l'ex di Stefania inizierà ad essere sempre più sospetto riguardo alle nozze di Landi e Gemma. Marco chiederà spiegazioni alla giovane Zanatta, la quale negherà che il figlio che porta in grembo sia il suo. Di Sant'Erasmo deciderà di non prendere parte alle nozze di Gemma.

Irene troverà una scusa per non conoscere i familiari di Alfredo. Perico rimarrà molto male e si sfogherà con Vito. Il magazzinieri scoprirà che Cipriani gli avrà mentito e prenderà una decisione totalmente inaspettata.