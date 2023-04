Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore. Tante novità sono in arrivo su Rai 1 per tutti gli appassionati fan della fiction. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 aprile rivelano che Gemma e Marco saranno sempre più vicini e la cosa non sfuggirà a Roberto. Matilde invece, inizierà a essere sempre più sospettosa nei riguardi di Tancredi. La donna vorrà scoprire tutta la verità che si cela dietro l'incendio avvenuto in fabbrica. Alfredo continuerà a prendere le distanze da Irene, dopo le bugie raccontate da quest'ultima.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 28 aprile: Flora mette Umberto avanti a una scelta

Marcello e Ludovica saranno sempre più in apprensione per Adelaide, che ormai da giorni non dà notizie. La sparizione della Contessa scuoterà anche Umberto. Nel frattempo, Flora scoprirà che il fidanzato le ha raccontato una serie di bugie proprio su Adelaide. La stilista chiederà al Commendatore di scegliere tra lei e la sua ex. Tra Barbieri e e Umberto, inaspettatamente, ci sarà un avvicinamento. Marcello infatti, chiederà aiuto all'imprenditore per riuscire a trovare la zia di Marco.

Intanto, Ludovica deciderà di accompagnare il suo ex a Ginevra, alla ricerca della Contessa. Tra i due però, succederà qualcosa di inaspettato che porterà Barbieri a decidere di partire da solo.

Il socio di Salvo comunicherà la sua decisione alla giovane Brancia attraverso una lettera che lascerà al Circolo. La missiva, però, verrà intercettata da Ferdinando che scoprirà così quanto accaduto tra la sua fidanzata e l'ex.

Marco ammette di provare dei sentimenti per Gemma

Gemma e Marco saranno sempre più in sintonia nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore.

La cosa non sfuggirà a Roberto, che cercherà di capire quale sia la natura di tale legame. Sarà proprio Landi che permetterà a Marco di accompagnare Gemma a una visita medica. Per i due, si tratterà di una circostanza che permetterà un'ulteriore riavvicinamento. Il fratello di Tancredi parlerà con Matilde, e confesserà alla cognata che la vicinanza con Gemma lo scuote abbastanza.

Sarà proprio grazie alla Frigerio che Marco ammetterà i suoi veri sentimenti per Gemma.

Alfredo, dopo aver troncato la sua relazione con Irene, sembrerà essere fermo sulla sua decisione. Perico non avrà intenzione di tornare su i suoi passi, a meno che Irene non gli chieda scusa. Un brutto incidente in bici per Clara farà sì che la giovane e Alfredo si avvicinino sempre di più. Perico infatti, si prenderà cura della giovane infortunata.

Armando mediterà di trasferirsi a Londra dopo essere stato per alcune settimane in compagni di Agnese. Inaspettatamente, però, la mamma di Salvo farà rientro a Milano.