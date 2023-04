Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio trasmesso il 10 aprile non potranno mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Gemma e Roberto. I due sono in procinto di convolare a nozze. Grazie alla proposta di matrimonio, la giovane Venere potrà crescere suo figlio in modo legittimo, senza attirare troppo l'attenzione su di sé.

Il giorno di Pasquetta al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, il giorno di Pasquetta è ormai alle porte. A casa Colombo sono tutti ben organizzati. Da un lato, vi sono Ezio e Veronica, i quali preferiscono godere della tranquillità della propria casa. Dall'altro lato, invece, vi è Gemma, la quale si appresta ad ultimare i preparativi per trascorrere una giornata insieme a Roberto. Tuttavia, la giovane Venere ci ripensa e convince Landi ad approfittare della bella giornata per stare con Mario.

Nel frattempo, Maria continua ad essere ancora molto indispettita nei confronti di Vito. Infatti, non riesce proprio a perdonarlo per ciò che ha fatto.

Non bastano i gesti plateali commessi dal contabile del Paradiso per ottenere il suo perdono. Adesso, infatti, la giovane sarta preferisce prendersi dell'altro tempo prima di fidarsi nuovamente di lui. Intanto, Alfredo vuole scoprire cosa pensa Clara sul suo pretendente.

Vecchi ricordi riaffiorano

Intanto, Ludovica restituisce a Marcello degli oggetti personali.

Chiacchierando, tra Marcello e Ludovica nasce un momento particolarmente intenso. Per un attimo, riaffiorano vecchi ricordi sul loro rapporto. Pertanto, si avvicinano molto, approfittando della sintonia che si è venuta a creare. Successivamente, Salvo riceve una splendida notizia: è diventato zio. Pertanto, per festeggiare il lieto evento, condivide il momento con tutti i presenti in Caffetteria.

Non può smettere di pensare al fatto che, dopo diverse complicazioni, finalmente Tina ha dato alla luce suo figlio.

Infine, Matilde si rende conto che suo marito, in realtà, nasconde qualcosa. Infatti, la giovane donna vede Tancredi molto provato ed inizia a nutrire dei forti sospetti nei suoi confronti. Tuttavia, anziché confidarsi con sua moglie, il primogenito della famiglia Di Sant'Erasmo rivela a suo fratello di stare male e di aver bisogno di cure. Questi si mostra profondamente preoccupato per le condizioni di salute del fratello. Marco non si sarebbe mai immaginato che Tancredi stesse vivendo un momento così difficile.