Il Paradiso delle Signore si farà sempre più avvincente. Le anticipazioni inerenti le puntate che verranno proposte su Rai 1 il 17 e 18 aprile si concentrano sulla riapertura delle indagini in merito all'incendio in fabbrica Frigerio che porterà Matilde a depositare. Intanto ferveranno i preparativi delle nozze di Gemma e Roberto, ma quest'ultimo finirà per costatare una cosa riguardante la sua futura moglie. E mentre Vito sognerà un futuro in Australia con la sua amata, Vittorio promuoverà Maria a nuova stilista del negozio. Francesco sarà sul punto di apprendere di essere il corteggiatore di Clara, mentre Umberto si immetterà sulle tracce di Adelaide.

Il Paradiso delle signore puntata 17/4: Francesco apprende qualcosa che lo riguarda

Nella puntata di lunedì 17 aprile de Il Paradiso delle signore, la famiglia Colombo-Zanatta sarà impegnata con gli imminenti preparativi delle nozze di Gemma e Roberto. Una volta che i biglietti degli inviti saranno approntati, la giovane Zanatta annuncerà alle sue amiche e colleghe di stare per sposarsi: come reagiranno le veneri? Nel frattempo Clara, che da tempo cova un segreto riguardante il suo corteggiatore, non vorrà più mentire a Francesco. Sarà così che Rizzo verrà a sapere che è proprio lui il pretendente della giovane Venere.

Avanzamento di carriera per Maria, ma Vito ha altri progetti per loro

Adelaide ha mentito sulla sua partenza per Lione e, quando Marcello lo scoprirà, proverà dei sentimenti negativi nei confronti della contessa.

Barbieri sfogherà questo nervosismo in Caffetteria. E mentre nel frattempo Umberto Guarnieri capterà qualcosa di strano in merito all'atteggiamento misterioso della cognata Adelaide, Vittorio Conti spiazzerà Maria facendole una proposta di lavoro. Nel dettaglio, il direttore del grande magazzino chiederà alla sarta siciliana di diventare la nuova stilista del Paradiso delle signore, occupando così il posto lasciato da Flora.

Peccato che Vito Lamantia avrà in serbo ben altri progetti per lui e la sua futura moglie.

Episodio del 18/4 de Il Paradiso delle Signore: Matilde chiamata a depositare

All'interno dell'episodio del 18 aprile de Il Paradiso delle signore, si riaccenderanno i fari sull'incendio avvenuto anni fa ai danni del mobilificio Frigerio.

A tal proposito, Tancredi sarà preoccupato. Roberto noterà che Gemma e il suo ex Marco sono ancora in grande sintonia, per tale ragione inizierà a pensare che i due siano ancora legati. Intanto Vittorio si vedrà costretto a frequentare Matilde, per questioni prettamente lavorative.

Spazio anche al mistero su Adelaide di Sant'Erasmo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Umberto, che da tempo ha iniziato a sospettare qualcosa sull'assenza della contessa, si immetterà sulle sue tracce. Ma Flora non reagirà positivamente alla vicenda. Mentre Alfredo non vedrà l'ora di presentare Irene alla sua famiglia, Vito vorrà informare Maria sull'Australia ma non saprà come fare. Intanto per Matilde giungerà il momento di depositare la sua versione in merito alla notte dell'incendio in fabbrica.