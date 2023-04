Nei prossimi episodi della soap opera Il Paradiso delle Signore ci saranno diverse novità nella vita dei protagonisti. In particolar modo nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 3 al 7 aprile Francesco Rizzo scriverà una lettera d'amore a Maria che però verrà scoperta da Vito, il quale andrà su tutte le furie.

Il Paradiso delle signore: Vito vuole farsi perdonare da Maria

Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 aprile su Rai 1 a partire dalle 16:05, Maria non avrà nessuna intenzione di perdonare Vito. Infatti Lamantia potrebbe pagare in maniera definitiva i suoi inganni del passato: Puglisi ha scoperto tutto prima che l'uomo si confidasse con lei.

Vito continuerà, però, a essere innamorato della sarta e cercherà di convincerla delle sue buone intenzioni e vorrà farla ricredere su di lui, convincendola di non essere una cattiva persona. L'uomo cercherà, tra l'altro, di parlare con Francesco della questione, cercando di portarlo dalla sua parte, perché il ragazzo è molto amico di Maria e potrebbe metterci una buona parola.

Anticipazioni: anche Francesco è innamorato di Maria

Le intenzioni di Vito cozzeranno però con quelle di Francesco, infatti Lamantia molto presto verrà a conoscenza del fatto che anche il giovane Rizzo è innamorato di Maria. Francesco si confiderà con Clara e rivelerà i sentimenti che prova nei confronti della giovane Puglisi, verrà incoraggiato a farsi avanti e a non aver paura di rivelare apertamente ciò che prova per la stilista.

Il ragazzo deciderà di scrivere una lettera a Maria, per metterla al corrente dei suoi sentimenti e allo stesso tempo per capire come reagirà a tale confessione. La missiva in un primo momento non raggiungerà però la siciliana a causa dell'intromissione volontaria di Vito. Quest'ultimo, leggendo in maniera attenta la lettera, scoprirà i reali sentimenti che Francesco prova nei confronti della donna da cui egli stesso vuole farsi perdonare.

Quindi Lamantia sarà preso dalla rabbia, soprattutto perché penserà che il Rizzo vuole approfittare di un momento di crisi tra i due, e così aggredirà il figlio di Palma.

Sarà Clara a mettersi fra i contendenti e a cercare di impedire che la situazione possa degenerare in uno scontro fisico. Maria, invece, almeno inizialmente non sarà al corrente della lite tra Vito e Francesco e nemmeno della lettera d'amore che quest'ultimo le avrebbe voluto recapitare.