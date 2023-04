Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Negli episodi in onda dal 24 al 28 aprile, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Matilde. La giovane donna vuole vederci chiaro. Non può non pensare all'incendio avvenuto nel mobilificio di famiglia.

Un matrimonio saltato al Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, Matilde è sempre più decisa nel voler scoprire se Tancredi è collegato o meno all'incendio.

Pertanto, chiede tutto il supporto a Vittorio, l'unico di cui può fidarsi in questo momento. Per avere maggiori informazioni, va alla ricerca del maggiordomo che prestava servizio a casa loro.

Nel frattempo, Roberto capisce che c'è un legame speciale tra Marco e Gemma e vuole capire di cosa si tratti realmente. Invece, Alfredo è ancora molto scosso dal comportamento di Irene e, dopo aver rotto il loro fidanzamento, non se la sente di perdonarla a meno che non gli chieda scusa. Pertanto, Clara informa la sua amica.

Poco dopo, Armando fa ritorno da Londra, dove ha trascorso il tempo insieme ad Agnese. Intanto, siccome da diversi giorni Adelaide non dà sue notizie, Ludovica e Marcello si preoccupano molto.

Flora, invece, scopre che il suo fidanzato le ha mentito per quanto riguarda le ricerche della Contessa.

Nel contempo, al Paradiso si preparano tutti per i festeggiamenti del 25 aprile, un giorno importante anche per Clara che deve gareggiare. Tuttavia, seppur si sia preparata duramente, torna a casa con una notizia negativa.

Un ultimatum per Umberto al Paradiso delle Signore

Successivamente, Elvira si rende conto di dover allentare la presa con Salvo e di doverlo considerare soltanto come un amico. Nel frattempo, stanca della situazione, Flora dà un ultimatum a Umberto: o dimentica Adelaide oppure la loro relazione finisce.

Il primo a rendersi conto che tra Marco e Gemma il legame si fa sempre più intenso, è Roberto.

Quest'ultimo, allora, propone al giovane giornalista di accompagnare la Venere alla visita medica. In questo modo, il loro rapporto evolve ulteriormente, al punto che il giovane Di Sant'Erasmo si sente scosso e si confida con Matilde.

Poco dopo, Vittorio assiste a una discussione molto accesa tra Tancredi e il maggiordomo. Pertanto, inizia a collegare i pezzi e a credere che possa essere coinvolto nell'incendio del mobilificio Frigerio.

Clara ha un incidente durante la sua gara, Alfredo decide di prendersi cura di lei. Nel frattempo, però, il magazziniere continua a evitare Irene, la quale se ne rende conto.

Marcello è sempre più preoccupato per la Contessa e chiede aiuto a Umberto per rintracciarla.

Mentre, a Ludovica chiede di accompagnarlo a Ginevra. Nel frattempo, Salvo viene a conoscenza delle intenzioni di sua madre di restare per sempre a Londra.

Alla ricerca della verità al Paradiso delle Signore

Vittorio non vuole assolutamente tirarsi indietro e preferisce andare fino in fondo alla questione, per capire se Tancredi è coinvolto o meno nell'incendio.

Invece, Armando non sa ancora bene cosa fare: partire per Londra per stare con Agnese oppure restare a Milano. Nel frattempo, Marco sente di provare qualcosa per Gemma e i suoi sentimenti diventano ogni giorno più forti. Tuttavia, è ancora restio a confessarsi.

Man mano cresce la complicità che si sta creando tra Clara e Alfredo, dunque quest'ultimo preferisce allontanarsi da Irene.

Ludovica è pronta a partire insieme a Marcello, ma quest'ultimo vuole andare da solo a Ginevra. Prima di andare, lascia una lettera al Circolo per la giovane Brancia. Successivamente, Ferdinando viene a scoprire che tra la sua fidanzata e il giovane barista è accaduto qualcosa.

Ezio si sente molto nostalgico e questo sentimento si fa più intenso nel momento in cui riceve il regalo di nozze per Gemma fatto da Gloria. Poco dopo, Vittorio trova le prove schiaccianti del coinvolgimento di Tancredi nell'incendio.

Improvvisamente, Agnese fa ritorno a Milano senza che nessuno ne sappia nulla. Infine, Marco si lascia convincere da Matilde a confessare i suoi sentimenti per Gemma.