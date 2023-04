Le nuove puntate di Uomini e donne potrebbero essere caratterizzate dal possibile ritorno in studio di Ida Platano, la storica dama siciliana del trono over, che quest'anno ha scelto di uscire dalla trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza.

Spazio anche alle vicende di Armando Incarnato: per lui, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale in studio e nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, potrebbe arrivare il "verdetto finale".

Armando cerca chiarezza nelle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra aprile e maggio 2023 in prima visione su Canale 5, rivelano che Armando si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche in studio.

Il motivo? Il cavaliere ha chiesto alla conduttrice di far chiarezza dopo le accuse che sono state messe in giro dalla dama Aurora, la quale sostiene che Armando si sarebbe proposto per partecipare al Grande Fratello Vip, al punto da affrontare un provino.

Accuse che Armando ha rigettato al mittente anche se, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, il cavaliere ha chiesto espressamente a Maria De Filippi di indagare e chiedere alla produzione del GF Vip se fossero vero o meno queste accuse.

Signorini farà chiarezza su Armando nelle nuove puntate di U&D?

La reazione della conduttrice non si è fatta attendere e, contrariamente ad ogni aspettativa, ha fatto presente ad Armando che avrebbe chiesto informazioni ad Alfonso Signorini sul da farsi per arrivare così alla verità dei fatti.

Cosa verrà fuori? Signorini chiarirà la posizione di Armando all'interno dello studio di Uomini e donne oppure confermerà le tesi di Aurora? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione che si avvia verso le fasi conclusive.

E poi ancora, al centro dell'attenzione potrebbe esserci anche il ritorno in studio di Ida Platano, uno dei volti più chiacchierati e discussi del parterre over.

Ida Platano potrebbe tornare in studio nelle prossime puntate di Uomini e donne

La dama siciliana, dopo una lunga conoscenza con Alessandro Vicinanza, aveva scelto di uscire di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi, per viversi questa storia d'amore lontana dai riflettori mediatici.

Ebbene, in queste ultime settimane, si rincorrono sempre più frequentemente delle voci legate ad una crisi in corso tra Ida e il suo fidanzato.

Complici anche delle frecciatine al vetriolo che la dama siciliana ha lanciato sui social, sembrerebbe proprio che qualcosa tra i due si sia rotto.

E, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, Ida Platano potrebbe ritornare in studio da Maria De Filippi per far chiarezza su quanto sta succedendo con Alessandro.