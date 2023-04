L'appuntamento con la soap Terra Amara è confermato dal 26 al 30 aprile con nuove puntate in prima visione assoluta. Una settimana decisamente anomala per la soap e i tantissimi appassionati, i quali potranno tornare a seguire i vari episodi inediti a partire da mercoledì pomeriggio.

Una variazione di palinsesto dovuta allo stop della soap nelle giornate del 24 e 25 aprile: il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche e, complice anche la sospensione di Uomini e donne, si è scelto di non trasmettere la soap turca per lasciare spazio alla messa in onda di film a partire dalle 14:10, ossia subito dopo Beautiful.

Zuleyha e Mujgan pronte al parto: anticipazioni Terra amara 26-30 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni su Terra amara rivelano che le nuove puntate della soap saranno in onda dal 26 al 30 aprile, come sempre in prima visione assoluta e con puntate extra-large previste al sabato e alla domenica pomeriggio, dalle 15 alle 16:30 circa.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Zuleyha e Mujgan si ritroveranno entrambe in ospedale, in procinto di dare alla luce i loro rispettivi bambini.

Un momento che si preannuncia particolarmente toccante ed emozionante per le due protagoniste della soap opera turca, durante il quale però non mancheranno i momenti di tensione.

Le anticipazioni su Terra amara fino al 30 aprile 2023, rivelano che Zuleyha riuscirà a dare alla luce la sua bambina: il parto andrà nel migliore dei modi e la donna potrà godersi la bambina frutto del suo amore con Demir, vivendo un momento di forte felicità e gioia personale.

Situazione differente, invece, per Mujgan: nel corso del parto, infatti, ci saranno delle complicazioni che metteranno a durissima prova la vita del bambino che porta in grembo.

Un vero e proprio choc per Mujgan, visto che il suo bambino rischierà di morire durante il parto e per lui saranno necessarie delle cure mediche specifiche.

Yilmaz disperato per suo figlio, Demir festeggia: anticipazioni Terra amara 26-30 aprile 2023

Un momento di grande difficoltà per la donna che, a quel punto, si mostrerà a dir poco disperata: sia lei che Yilmaz temeranno il peggio.

Le anticipazioni di Terra amara fino al 30 aprile rivelano che, a quel punto, in ospedale si verranno a creare due situazioni completamente differenti: da un lato ci sarà Demir che festeggerà per essere diventato padre e dall'altro ci sarà Yilmaz affranto e timoroso del fatto che suo figlio possa non farcela.

Intanto, a villa Yaman, dopo la nascita della bambina di Zuleyha e Demir, verrà organizzata una grande festa con lo scopo di accogliere al meglio la nuova arrivata e celebrarla come si deve.