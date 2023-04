Durante l'episodio di Terra Amara che andrà in onda sabato 22 aprile su Canale 5 alle ore 15:00 con un triplo appuntamento, la notizia di quanto accaduto durante il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman finirà in prima pagina su tutti i quotidiani e Demir penserà ad una soluzione per mettere una volta per tutte Sermin fuori gioco. Intanto, Saniye sospetterà che la signora Hunkar sia a conoscenza di qualcosa di molto importante su sua cognata e insisterà per sapere di cosa si tratta. Successivamente, la moglie di Gaffur apprenderà la verità dalla signora Yaman e deciderà di dare a Gulten la sua benedizione per la relazione sentimentale con Cetin.

Nel frattempo, Hekimoglu chiederà ad Yilmaz di trovare una soluzione definitiva affinché lei non sia più costretta a vedere continuamente Altun nella tenuta. Inoltre, quando Hunkar chiederà a Fadik di restituire la carrozzina ordinata da Akkaya per suo figlio erroneamente recapitata a Zuleyha, la dottoressa Mujgan reagirà in un modo del tutto inaspettato. Infine, Behice cercherà di far riflettere Yilmaz sulla delicata situazione di sua nipote.

Demir vuole fermare sua cugina Sermin in Terra amara

Lo scandalo dato da Sermin durante la cerimonia per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman finirà in prima pagina su tutti i quotidiani di Cukurova mettendo, ancora una volta, in cattiva luce la reputazione della famiglia di Hunkar.

Nello specifico, la donna ha accusato suo cugino di voler cancellare la memoria di suo padre Serafattin, co-fondatore dell'attività commerciale. Per questo motivo, Demir deciderà di escogitare un piano per mettere una volta per tutte l'ex moglie di Sabahattin fuori dai giochi.

Saniye scopre che Gulten è stata violentata da Ercument

Successivamente, Saniye inizierà a sospettare che la matrona di Cukurova stia nascondendo qualcosa di molto importante sul conto di sua cognata. Pertanto, la domestica deciderà di affrontare Hunkar e insisterà affinché la donna le dica la verità. Così, la signora Yaman, messa alle strette, confesserà che Gulten è stata violentata da Ercument e che Yilmaz l'ha salvata uccidendo il ragazzo.

A questo punto, dopo aver scoperto gli abusi subiti da Gulten la moglie di Gaffur deciderà di dare alla giovane ragazza la sua benedizione per la relazione sentimentale con Cetin, l'uomo che è stato arrestato per aver sparato al pretendente di Gulten.

Mujgan non vuole incontrare Zuleyha nella tenuta

La dottoressa Hekimoglu chiederà ad Yilmaz di trovare una soluzione definitiva affinché non incontrino più Altun nella tenuta. Dopodiché, Hunkar chiederà a Fadik di portare alla famiglia Akkaya la carrozzina ordinata per il loro figlio che è, erroneamente, stata consegnata a Zuleyha. Tuttavia, Mujgan reagirà in un modo del tutto inaspettato e, con rabbia, riconsegnerà l'oggetto a villa Yaman. Infine, Behice cercherà di far riflettere Yilmaz sulla particolare e delicata situazione che sta affrontando sua nipote, la quale è costretta a vedere tutti i giorni l'ex fidanzata di suo marito.