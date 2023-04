Che cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Zuleyha dovrà affrontare non pochi problemi che metteranno a dura prova la sua tranquillità. La notizia della morte di Demir arriverà come un fulmine a ciel sereno, gettandola nella disperazione. Nel frattempo, ci saranno problemi in azienda, dopo che Betül cercherà di mettere le mani sul denaro della famiglia Yaman. Tuttavia, ciò che segnerà le prossime puntate della soap opera sarà la scomparsa di Adnan, che preoccuperà preoccupa tutta Çukurova.

Terra amara le nuove anticipazioni delle prossime puntate

Nei prossimi episodi della soap Terra amara Zuleyha riceverà la notizia della morte di Demir. La bella Altun dovrà rimboccarsi le maniche, perché starà a lei riprendere in mano le redini dell'azienda Yaman. Betul sarà pronta a mettere le mani sul denaro degli Yaman e sarà disposta a tutto, anche a togliere la vita alla stessa Zuleyha.

Zuleyha e Mehmet scopriranno i piani della giovane e la estrometteranno dal consiglio di amministrazione, facendola infuriare. Betul non si arrenderà e progetterà una nuova vendetta ai danni dell'intera famiglia Yaman.

Anticipazioni Terra amara prossimi episodi

Sermin accoglierà la rabbia di Betul, che tornerà furiosa a casa dopo essere stata mandata via in malo modo dall'azienda.

Sermin le consiglierà di arrendersi e di trasferirsi a Parigi per il suo bene.

Nel frattempo, la povera Zuleyha, saputo della morte di Demir, sarà impegnata a organizzare i funerali del marito, dal quale aveva deciso di divorziare dopo aver saputo del suo tradimento con Umit e anche dei segreti nascosto nel suo passato dei quali non era a conoscenza.

Ma il peggio deve ancora arrivare.

Cosa succede nelle nuove puntate di Terra amara: la scomparsa di Adnan

Stando alle nuove anticipazioni della soap opera che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Zuleyha chiederà a Sermin di occuparsi di Adnan mentre è impegnata a risollevare le sorti dell'azienda Yaman e, nello stesso tempo, a organizzare i funerali del marito.

Alla villa arriverà un gruppo di venditori per offrire a Sermin alcuni oggetti di valore e la donna sarà interessata, dimenticandosi del piccolo Adnan.

Adnan sarà stupito nel vedere uno dei bimbi dei venditori suonare un tamburo sulla loro carrozza e, spinto dalla curiosità, si avvicinerà a lui chiedendogli di poter giocare. I venditori risaliranno sulla carrozza, senza accorgersi che il bambino è nel retro. Sarà così che Adnan si troverà ad affrontare un viaggio non voluto, scomparendo nel nulla. Sermin si sentirà profondamente in colpa dopo essersi accorta della sparizione di Adnan e non saprà come giustificarsi con Zuleyha. Quando la notizia arriverà alle sue orecchie, tutta la città si metterà sulle tracce del piccolo, del quale non vi sarà però nessuna traccia.