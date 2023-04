Negli episodi italiani di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 Hünkar verrà uccisa e Züleyha vorrà scoprire l'identità dell'assassino. Sospettosa nei confronti di Behice, la giovane Altun ingaggerà l'investigatore privato Sadi per indagare sul passato della donna. Nel corso delle ricerche emergeranno dei dettagli inquietanti sui precedenti matrimoni della signora Hekimoğlu. A quel punto, Züleyha avrà tutti gli elementi per inchiodare la perfida Behice.

Anticipazioni Terra amara: Behice uccide Hünkar

Nonostante i contrasti e le incomprensioni, con il tempo il rapporto tra Hünkar e Züleyha si sarà rafforzato.

Alla fine la matriarca Yaman sarà diventata una seconda madre per la nuora. La potente famiglia di Çukurova, però, verrà sconvolta dalla morte della donna. Come i telespettatori vedranno, nei prossimi episodi di Terra amara, Hünkar verrà uccisa dalla rivale Behice [VIDEO]. Dopo averne spostato il corpo, la criminale andrà al Circolo e si comporterà in modo del tutto normale. Nel frattempo, il cadavere della donna verrà ritrovato e trasportato fino alla tenuta Yaman. Alla vista della madre, ormai senza vita, Demir impazzirà di dolore. Dopo la sepoltura, l'uomo inizierà a non darsi pace. La ricerca di un colpevole lo porterà alla disperazione. Züleyha, pur soffrendo la perdita della suocera, cercherà di mantenere la lucidità necessaria per arrivare alla verità.

Secondo le anticipazioni, la protagonista non lascerà che il crimine rimanga impunito.

Trame Terra amara, prossimi episodi: Züleyha assume un investigatore

Le anticipazioni di Terra amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che presto la natura malvagia di Behice verrà fuori e con essa emergeranno gli orrendi crimini di cui si è macchiata negli anni precedenti al suo arrivo a Çukurova.

Ciò accadrà grazie a Züleyha, quando si renderà conto che le indagini sull'omicidio di Hünkar non porteranno ad alcun risultato. Mentre la polizia continuerà a brancolare nel buio, la giovane sarà fermamente convinta che la colpevole sia proprio la zia di Müjgan. Perciò, assumerà un investigatore per trovare le prove che confermino i suoi sospetti.

Tuttavia, dimostrare la colpevolezza di Behice non sarà facile. L'astuta assassina, infatti, dopo aver accoltellato a sangue freddo Hünkar, cancellerà tutte le prove. L'investigatore Sadi non si arrenderà e inizierà ad interrogare i tassisti di Çukurova per ricostruire gli spostamenti della vittima. Contemporaneamente, l'uomo indagherà sul passato della perfida Hekimoğlu.

Züleyha smaschera Behice: Terra amara, trama nuovi episodi

L'investigatore privato scoprirà che Behice è stata sposata due volte e che entrambi i consorti sono deceduti inspiegabilmente poco dopo il matrimonio. Dalle indagini emergerà la terribile verità: la donna ha assassinato i suoi mariti per intascare l'eredità. Anche Hünkar aveva scoperto i trascorsi macabri della perfida Hekimoğlu e, per questo, è stata uccisa dalla criminale.

Züleyha si recherà al Circolo e, davanti a tutti (compresa Müjgan), accuserà Behice di essere un'assassina. Con in mano un fascicolo consegnatole dall'investigatore, la giovane rivelerà che, all'epoca della morte dei due uomini, fu Behzat Hekimoğlu (fratello di Behice e padre di Müjgan) a dichiarare la causa della morte di entrambi: un attacco improvviso cuore. Dunque, dichiarando il falso, il genitore della dottoressa divenne complice della sorella. Come reagirà Behice di fronte alle accuse di Züleyha?