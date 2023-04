Momenti drammatici si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Sabahattin Arcan sospetterà che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sia stata avvelenata dopo essere stata ricoverata con nausea e vomito.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha finisce dietro le sbarre

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate italiane in programma a breve in televisione annunciano brutte notizie per Zuleyha.

Tutto inizierà quando la protagonista attenterà alla vita di Demir, reo di averla sbattuta fuori dalla tenuta impedendole di vedere i suoi figli in quanto convinto che lo stia tradendo con Yilmaz.

Altun a questo punto ruberà un'arma da fuoco a Fekeli con cui sparerà tre colpi al petto del marito che comunque si riprenderà dopo un mese d'ospedale.

Una volta dimesso, Demir si recherà in tribunale a testimoniare contro Zuleyha alla prima udienza del processo a suo carico. Il ricco imprenditore riferirà ai giudici che sua moglie aveva provato ad ucciderlo per rifarsi un futuro accanto ad Yilmaz. Il giudice così non permetterà alla donna di tornare libera preferendo che rimanga dietro le sbarre in attesa della sentenza definitiva.

Sabahattin sospetta che la protagonista sia stata avvelenata

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha mangerà una zuppa preparata dalle sue compagne di cella. Dopo qualche ora, la protagonista inizierà ad accusare vomito e nausea rendendosi indispensabile il suo ricovero in ospedale.

Il dottor Sabahattin a questo punto si prenderà cura della paziente capendo che si tratta di un principio di avvelenamento. Una supposizione che convincerà anche gli inquirenti in quanto nessuna delle compagne di Zuleyha mostrerà gli stessi sintomi.

Nel frattempo, il losco Hatip farà credere agli abitanti di Cukurova che Demir Yaman (Murat Ünalmış) abbia cercato di sbarazzarsi della moglie poiché amareggiato del suo presunto tradimento con Yilmaz.

Demir viene convocato in questura

Demir così verrà convocato in questura per chiarire la sua posizione. Il ricco imprenditore si dichiarerà del tutto estraneo a quanto accaduto a sua moglie. Nel frattempo, tutte le compagne di cella di Zuleyha inizieranno ad avvertire nausea e vomito, tanto da risultare intossicate per colpa di una pentola di rame usata per cucinare.

Una scoperta che porterà alla soluzione della spinosa faccenda.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line si ricorda che Terra amara è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5.