Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir porterà il piccolo Adnan nel ranch di Fekeli, luogo in cui si svolgerà un raduno di preghiera per il defunto Yilmaz.

La presenza di Demir sconvolgerà i presenti e anche lui si sentirà un po' a disagio, ma Fekeli proverà a tranquillizzarlo dicendogli che per lui ormai è come un figlio, visto che è nato dalla sua Hünkar.

Il gesto di Fikret durante il funerale di Yilmaz

Dopo l'ultimo saluto a Yilmaz, Fekeli deciderà di organizzare per il ragazzo un momento di raccoglimento e di preghiera, e lo farà proprio nel suo ranch.

La giornata non è stata per niente facile, il funerale è stato particolarmente devastante, soprattutto per Züleyha, Fekeli e Müjgan.

Durante il funerale ci sono stati anche dei segnali di pace soprattutto da parte di Fikret nei confronti di Demir, che gli ha concesso di rendere omaggio a Yilmaz facendolo partecipare durante l'atto della sepoltura. Fikret starà iniziando a cambiare opinione nei confronti del fratellastro?

Fekeli e la svolta inaspettata nei confronti di Demir

Visto il momento di preghiera, Demir prenderà il piccolo Adnan e lo porterà al ranch di Fekeli: vorrà che anche il bambino partecipi al momento di preghiera organizzato per il padre. Fekeli sarà molto contento per il gesto compiuto da Demir e con affetto lo inviterà a entrare a casa sua.

Demir, però, si sentirà un po' a disagio, visti anche i trascorsi con la famiglia di Fekeli, e non vorrà disturbare la serata di preghiera dedicata a Yilmaz. Fekeli però, fin da subito, chiarirà di non essere infastidito, anzi sarà lieto della sua presenza: "Basta Demir, per me ora sei come un figlio, sei il figlio della mia Hünkar".

Fikret guarda con sospetto l'intesa tra Fekeli e Demir

Fekeli chiederà a Demir di non andare via, anzi se lo facesse potrebbe offenderlo. Così il giovane, sotto lo sguardo sorpreso di tutti i presenti, entrerà nel soggiorno della villa di Fekeli, pronto a pregare insieme agli altri per l'anima di Yilmaz.

I presenti rimarranno un po' spiazzati perché hanno sempre saputo che Demir e Yilmaz in realtà erano nemici, quindi sembrerà strano vedere il giovane Yaman proprio lì.

In realtà, in pochi sapranno che Demir e Yilmaz hanno fatto pace qualche istante prima che quest'ultimo morisse.

Una persona che, invece, non riuscirà a distogliere gli occhi da Demir, sarà proprio Fikret, soprattutto perché si renderà conto che tra il suo "nemico" e Fekeli ormai c'è una certa intesa, fatta soprattutto di rispetto. Portando Adnan al raduno di preghiera per Yilmaz, Demir riuscirà a conquistarsi il favore di Fekeli, e bisognerà capire se la cosa starà bene a Fikret.