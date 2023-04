Il ballottaggio della terza puntata di Amici ha come protagonisti Wax e Samu: le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, infatti, fanno sapere che i candidati all'unica eliminazione del serale in onda il 1° aprile sono il cantante e il ballerino.

Amedeo Venza, però, ha insinuato nei fan il dubbio che questa sera potrebbe non uscire nessuno: l'influencer, poi, ha precisato che se ci sarà un verdetto, sarà a svantaggio del danzatore hip-hop.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La terza puntata di Amici sarà trasmessa in tv sabato 1° aprile, ma da giorni circolano in rete anticipazioni sul ballottaggio tra Samu e Wax.

La maggior parte dei fan ha commentato con stupore le decisioni che la giuria ha preso nel corso della registrazione di giovedì scorso, anche perché hanno portato a uno spareggio inaspettato.

Da un lato c'è il cantante che tra una marachella e l'altra ha conquistato i professori e una fetta sempre più ampia di pubblico, dall'altro il ballerino che ha affrontato e superato tantissime sfide prima di accedere alla fase in prime time del programma.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios il 30 marzo, però, non hanno chiarito chi abbia perso il confronto e quindi chi ha dovuto abbandonare la scuola a sole tre settimane dall'inizio del serale.

Le teorie di chi guarda Amici

In rete, però, in questi giorni sono circolate parecchie indiscrezioni su come potrebbe essere andato a finire il ballottaggio della terza puntata: alcuni sostengono che a lasciare la gara sia stato Wax, altri che ad abbandonare sia stato Samu, altri ancora che potrebbe esserci stato un colpo di scena.

Sui social network, infatti, dal 31 marzo sta serpeggiando un rumor che, se trovasse riscontri nella realtà, sarebbe piuttosto inatteso.

Tramite le sue Instagram Stories, Amedeo Venza ha lanciato il Gossip secondo il quale entrambi gli allievi a rischio potrebbero essersi salvati.

"Allora ragazzi, ho saputo che a lasciare la scuola è stato Samu.

Ma non è sicuro, forse non è uscito nessuno", ha fatto sapere l'influencer ai suoi tantissimi follower.

Qualora la teoria sull'annullamento del verdetto dei giudici non fosse vera, il pugliese ha aggiunto: "Se c'è stato l'eliminato, allora è sicuramente Samu".

Attesa per la messa in onda di Amici

Se questo retroscena che ha riportato Venza è attendibile, lo si saprà soltanto guardando fino alla fine la puntata di Amici di sabato 1° aprile.

Dopo aver assistito alle tre manche della gara e al ballottaggio tra Samu, Wax e Ramon (il ballerino classico è stato salvato dalla commissione esterna dopo un primo giro di esibizioni), i telespettatori scopriranno come è andata a finire tra i due talenti a rischio eliminazione.

A tarda notte, dunque, su Canale 5 sarà trasmesso ciò che è accaduto in casetta giovedì scorso, quando tutti i ragazzi sono rientrati dagli studi Elios e hanno atteso il collegamento di Maria De Filippi.

Solitamente è la conduttrice a comunicare ai talenti il verdetto dello spareggio: nelle settimane passate è toccato a NDG e a Gianmarco abbandonare la gara dopo essere stati battuti rispettivamente da Federica e Cricca.

Chi parteciperà sicuramente al quarto appuntamento serale con il talent-show, sono: Aaron, Ramon e Isobel per la squadra Zerbi-Celentano, Alessio, Mattia e Federica per Arisa-Todaro, Cricca, Angelina e Maddalena per Cuccarini-Emanuel Lo.

La prossima registrazione è prevista per il 6 aprile e, salvo colpi di scena, alla competizione dovrebbero partecipare 10 alunni.