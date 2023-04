Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo appuntamento, del 28 aprile, non possono mancare nuovi di colpi scena.

Nell'attesa di scoprire il finale della settima stagione, i riflettori continuano ad essere puntati su Adelaide. Da quando è partita improvvisamente, senza lasciare traccia, sono tutti preoccupati per lei. Non dà notizie da diverso tempo e ha mentito sulla sua posizione. Fortunatamente, grazie ad un'attenta ricerca, Marcello riesce a scoprire che si trova a Ginevra ed è determinato a cercarla.

Tempo di grandi nostalgie al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo aver scoperto che la sua amata Contessa si trova a Ginevra, Marcello è pronto a partire. Tuttavia, anche se inizialmente desiderava la compagnia di Ludovica, preferisce mettersi in viaggio da solo. Prima di lasciare la città, scrive una lettera per la sua ex fidanzata e gliela lascia al Circolo. In un secondo momento, però, Ferdinando scopre quanto accaduto tra la giovane Brancia e il giovane Barbieri.

Nel frattempo, da quando Gloria è andata via per stare lontano dal suo ex marito, si respira un'aria diversa a casa Colombo. In particolare, Ezio nutre una grande nostalgia, soprattutto perché, nonostante tutto, la sua ex moglie ha inviato un regalo di nozze a Gemma.

Pertanto, non riesce a non pensare a Morreau.

Agnese torna improvvisamente al Paradiso delle signore

Successivamente, Agnese decide di fare ritorno a Milano all'insaputa di tutti. Nessuno si sarebbe aspettato che avrebbe lasciato Londra per tornare al Paradiso delle signore. Intanto, Vittorio è sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi.

Non si può non pensare al fatto che possa essere coinvolto nel brutale incendio al mobilificio della famiglia Frigerio. Inoltre, i suoi sospetti si trovano confermati in seguito ad un incontro.

Infine, dopo tanti tentennamenti, Marco decide di raccogliere tutte le sue forze per cercare di fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Da quando ha fatto ritorno in città, il suo rapporto con Gemma ha riportato alla luce ricordi del passato. I due, infatti, si sono riavvicinati immediatamente, al punto che il giovane giornalista si è reso conto di nutrire dei forti sentimenti nei confronti della Venere del Paradiso. L'unica persona ad essere a conoscenza di ciò che prova è Matilde, la quale gli ha consigliato di fare il primo passo e di dichiararsi. Fortunatamente, spinto dalla cognata, il secondogenito della famiglia Di Sant'Erasmo confessa i suoi veri sentimenti alla giovane Zanatta.