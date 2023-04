Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia, prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3. Le anticipazioni dal 10 al 14 aprile annunciano una settimana ricca di colpi di scena per molte coppie protagoniste e ci sarà spazio anche per Viola. Dopo aver deciso di tornare con Eugenio, infatti, la donna inizierà ad avere dei dubbi su quello che desidera per il futuro. Damiano, dal canto suo, proverà a consolarsi con Rosa, la sua ex, ma tra loro non potrà esserci futuro. Per Silvia, invece, inizierà una nuova fase al Vulcano con i due nuovi soci, Diego e Nunzio, ma Alberto non avrà intenzione di arrendersi alla sconfitta.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano deluso da Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 aprile raccontano che Viola ed Eugenio torneranno a essere una coppia. La figlia di Ornella si preparerà per il trasferimento a casa Nicotera con Antonio, ma non sarà del tutto felice. Proprio sul più bello, infatti, Viola inizierà ad avere dei ripensamenti sulla sua scelta, proprio come aveva previsto sua madre. Ornella, infatti, qualche giorno prima aveva confidato a Raffaele che la decisione di sua figlia le era sembrata troppo frettolosa. Stando alle anticipazioni settimanali, comunque, Viola porterà avanti la sua scelta nonostante i dubbi.

Anticipazioni settimana 10-14 aprile: Rosa nutrirà la speranza di ricostruire una famiglia

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 10 al 14 aprile vedranno protagonista anche Damiano, che all'idea di aver perso Viola sarà molto addolorato. La delusione porterà il poliziotto a riavvicinarsi a Rosa e riaccendere la passione.

Il piccolo Manuel, al suo risveglio il giorno dopo, troverà il padre che dorme sul divano e sarà al settimo cielo. Per questa coppia però non ci sarà nessuna riconciliazione, e si tratterà solo di una parentesi. Rosa confiderà a Giulia di nutrire una piccola speranza nei confronti di Damiano, ma lui non avrà nessuna intenzione di ricostruire la sua famiglia.

Il poliziotto si risveglierà già pentito per quello che è accaduto la notte con la madre di suo figlio.

Entusiasmo per la rinascita del Caffè Vulcano, ma Alberto non si arrenderà

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 10 al 14 aprile Silvia, Diego e Nunzio festeggeranno la rinascita del Vulcano. Il bistrot tornerà in una nuova veste, pronto a recuperare tutto il tempo perduto a causa della crisi provocata da Alberto. Quest'ultimo, intanto, non avrà nessuna intenzione di arrendersi alla sconfitta e continuerà a tramare contro il Caffè Vulcano. Le provocazioni di Alberto saranno dirette a Silvia e Nunzio e rischieranno di mettere ancora una volta in difficoltà il locale di Posillipo.