Fikret Fekeli sarà uno dei nuovi personaggi che animerà la terza stagione di Terra Amara e avrà una rilevanza in termini di dinamiche tanto importanti da diventare uno dei protagonisti della soap. Come rivela il cognome si tratta del nipote del padrino di Yilmaz e secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, almeno all'inizio Fikret non cercherà lo zio. Osservando da lontano ciò che accade nella fabbrica di cotone, la new entry incontrerà prima sul suo cammino Sermin e solo dopo Fekeli, che sarà felice di aver rivisto il nipote e lo porterà in casa sua, destando il fastidio di Behice.

L'arrivo di Fikret ad Adana

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Fikret, uno dei nuovi protagonisti della serie. Seguendo la trama, la dinamica che introdurrà il personaggio prenderà il via nel momento in cui, giunto in paese, Fikret comincerà a guardare da lontano tutti gli eventi che riguarderanno non solo la fabbrica gestita da Fekeli e Yilmaz, ma anche le storie che vedono protagonista la famiglia Yaman.

Girovagando per la città Fikret, in un momento di distrazione, Fikret rischierà di investire con la sua auto Sermin. Venuto a conoscenza del cognome della donna, il giovane la inviterà a prendere un caffè e capterà tutte le informazioni che quest'ultima gli fornirà sullo zio e sulla famiglia Yaman.

I suoi giri nel paese non sfuggiranno all'occhio attento di Cetin, il quale vedendo troppo spesso Fikret nei pressi della fabbrica si insospettirà e comunicherà tutto a Fekeli.

Fekeli ritrova suo nipote

Convinti che si tratti di qualcuno inviato dagli imprenditori che negli ultimi tempi hanno cercato di impadronirsi con tutti i mezzi, leciti e illeciti, delle terre e delle fabbriche di Adana, Fekeli e Cetin prenderanno alla sprovvista lo straniero e si presenteranno nella camera d'albergo occupata da Fikret con tanto di pistole.

Il giovane subito confermerà la sua identità e Fekeli abbraccerà felice il nipote ritrovato.

Fekeli ascolterà interessato gli ultimi spostamenti del nipote e poi, nonostante le sue resistenze, lo spingerà a lasciare l'albergo per fermarsi a casa sua. L'arrivo di Fikret in casa sorprenderà piacevolmente sia Yilmaz che Mujgan, ma non Behice.

Quest'ultima, temendo che l'arrivo del parente distolga Fekeli dall'adottare anche in termini di legge Yilmaz per potergli lasciare tutti i suoi averi, non vedrà di buon occhio il nuovo ospite della tenuta. La zia comincerà a osservare il giovane per capire come intervenire, anche se le nuove anticipazioni di Terra amara segnalano che una scelta di Yilmaz rimescolerà presto tutte le carte, per l'ennesima volta.