Le prossime puntate di Terra Amara saranno incentrate sulla condizione di Zuleyha, ormai privata della sua libertà. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Zuleyha sembrerà condannata a passare molti anni in carcere quando il marito andrà a testimoniare contro di lei. A sorpresa Hunkar si schiererà dalla parte della nuora, ma un suo atto di generosità ne aggraverà la situazione. La matrona degli Yaman porterà Leyla e Adnan dalla madre in carcere, ma durante la visita si presenterà anche Demir, il quale si infurierà scoprendo che Hunkar non ha ascoltato il suo divieto di far vedere i figli alla madre.

Zuleyha in carcere

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Zuleyha, la cui disperazione sarà predominante durante i prossimi episodi. Seguendo la trama della soap turca Zuleyha, spinta dalla disperazione in quanto privata del suo ruolo di madre, arriverà a compiere un gesto estremo: sparare a suo marito. Demir si riprenderà dopo un lungo periodo di coma e un'operazione condotta da Sabahattin, ma per Altun si spalancheranno le porte del carcere.

Nonostante il pubblico ministero Julide e la suocera Hunkar si schierino dalla sua parte, in quanto consapevoli entrambe dei grandi soprusi che la donna ha dovuto subire da parte del marito, il destino di Zuleyha sembrerà essere quello di restare dietro le sbarre.

Per la donna sarà sempre più difficile accettare la sua condizione di detenuta, visto che anche le altre compagne di cella la prenderanno di mira. Per lei la situazione peggiorerà quando Demir si presenterà nell'aula di tribunale durante il suo processo.

Demir porta via i bambini

Senza dar retta a Hunkar che consiglierà a Demir di testimoniare a favore della moglie, Demir dirà al giudice che Zuleyha ha sparato con il preciso intento di eliminarlo per vivere la sua relazione con Yilmaz.

Di fronte a tale dichiarazione, Zuleyha dovrà restare in carcere con la consapevolezza che gli anni da passare dietro le sbarre potrebbero essere tanti.

Chiaramente Hunkar non vedrà di buon occhio il modo in cui il figlio si è comportato per cui, approfittando della sua assenza, porterà Leyla e Adnan da Zuleyha in carcere. Demir deciderà di presentarsi a sorpresa al colloquio.

Su tutte le furie perché i suoi ordini non sono stati rispettati, prenderà con sé i bambini portandoli in un posto segreto. In un colloquio successivo Sermin rivelerà a Zuleyha che i bambini vengono tenuti lontano da tutti e per Altun la disperazione non potrà che crescere. Per scoprire quali saranno le intenzioni di Demir non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.