Lo sceneggiato Terra amara non andrà in onda lunedì 1° maggio, ma poi da martedì 2 maggio tornerà con una settimana ricca di colpi di scena fino al 6 maggio.

Le anticipazioni annunciano che al centro delle scene ci sarà ancora uno scontro durissimo tra Zuleyha e Mujgan. Infatti Mujgan troverà Zuleyha che tenterà di allattare il piccolo Kerem Ali e sarà fuori di sé dalla rabbia.

Le cose non andranno meglio dagli Yaman che nonostante la gioia per l'arrivo della piccola Leyla continueranno ad essere distanti. Zuleyha accuserà Demir di amare di più la figlia naturale di Adnan, mentre Hunkar proverà a convincere suo figlio a intestare tutto alla bambina appena nata per evitare problemi in futuro.

Le anticipazioni di Terra amara dal 2 al 6 maggio annunciano che per i protagonisti di Cukurova non ci sarà pace. A casa Akkaya, Mujgan continuerà ad essere ancora molto dura con suo marito, tanto che gli impedirà di avvicinarsi al piccolo Kerem Ali, ma ad un certo punto la donna sarà costretta ad uscire per delle urgenze e lascerà suo figlio con il padre. Yilmaz sarà in difficoltà con il bambino che inizierà a piangere e non riuscirà a calmarlo in nessun modo, tanto che si troverà costretto ad accettare l'aiuto di Zuleyha. Mujgan, nel frattempo, bucherà una gomma e farà un po' di ritardo.

Nelle prossime puntate di Terra amara, in assenza di Mujgan, Yilmaz non riuscirà a far mangiare il piccolo Kerem Ali che rifiuterà il biberon e continuerà a piangere. In suo aiuto arriverà Zuleyha che si offrirà di allattare il bambino, ma poco dopo la dottoressa rientrerà in casa e nel vedere suo figlio tra le braccia della rivale andrà su tutte le furie.

Nel frattempo, a casa Yaman, Zuleyha noterà che Demir ha un atteggiamento diverso con Leyla rispetto ad Adnan e gli chiederà ancora se per ama i suoi figli nello stesso modo. L'imprenditore non esiterà a negare ancora tutto e sarà impassibile anche con Hunkar che gli consiglierà di intestare i suoi beni a Leyla.

Le anticipazioni di Terra amara dal 2 al 6 maggio raccontano che Demir affronterà con Hunkar un problema delicato. La signora Yaman, infatti, farà presente a suo figlio che se Yilmaz venisse a sapere di essere il padre di Adnan perderebbe tutto. Per scongiurare questa eventualità, Hunkar consiglierà a Demir di intestare tutto a Leyla, ma lui non avrà nessuna intenzione di ascoltarla.

Quando scoprirà che Yilmaz ha acquistato le sue terre a Istanbul e quando parlerà con Mujgan, tuttavia, le certezze di Yaman inizieranno a vacillare. La dottoressa, infatti, non esiterà a recarsi in ufficio da Demir e sfogarsi con lui sulla difficile situazione che sta vivendo a causa della vicinanza tra Zuleyha e suo marito.