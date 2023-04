Le puntate di Terra Amara che a breve i telespettatori vedranno su Canale 5 metteranno in mostra il lato machiavellico del carattere di Mujgan, destinata a diventare una nuova 'cattiva' della soap. Come rivelano le anticipazioni delle serie che provengono dalla Turchia, la richiesta di divorzio da parte di Yilmaz nei confronti di Mujgan genererà in quest'ultima sentimenti di rabbia. La dottoressa cercherà in tutti i modi di di riconquistare il marito il quale però andrà dritto per la sua strada. A questo punto, Behice si intrometterà e invece di spingere la nipote a lottare per il suo matrimonio, le consiglierà inaspettatamente di accettare la separazione pensando solo all'aspetto economico.

Yilmaz vuole divorziare da Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che si concentrano sulla furba Behice. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, l'arresto di Zuleyha, in seguito allo sparo che quest'ultima avrà esploso nei confronti del marito, scuoterà Yilmaz. Akkaya, infatti, ripensando alla spirale di eventi negativi che nell'ultimo periodo hanno colpito la sua famiglia e quella degli Yaman, ricondurrà tutte le colpe alla moglie. Tutti gli eventi negativi inizieranno proprio quando la dottoressa invierà il video girato di nascosto ad Yilmaz e Zuleyha a Demir, il quale fraintenderà l'abbraccio tra i due.

Per via della sua deduzione, Yilmaz chiederà a Mujgan il divorzio, aggiungendo che se userà il figlio per rifiutare la sua proposta non esiterà a chiedere l'affidamento esclusivo di Kerem Alì.

La dottoressa non accetterà di separarsi dal marito così dapprima si dirà sinceramente pentita di tutto il male il commesso e poi proverà in ogni modo a convincere il marito di essere cambiata. Yilmaz però non accetterà le scuse della moglie e sembrerà deciso a porre fine al matrimonio.

I consigli interessati di Behice

In questa dinamica si intrometterà Behice.

Quest'ultima invece di spingere la nipote a tentare ogni carta per porre rimedio alla situazione, le consiglierà di accettare il divorzio visto che secondo lei Mujgan ha creato questa triste situazione. La zia però non dimenticherà di sottolineare che la questione potrebbe dare alla nipote molta ricchezza visto che potrebbe ottenere importanti benefici economici da parte del marito Yilmaz.

Cosa deciderà di fare Mujgan? Di certo il consiglio di Behice non farà piacere alla nipote, tanto più che ben presto i telespettatori di Terra amara si renderanno conto che la zia ha dei piani ben precisi in mente. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap turca.