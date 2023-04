Un colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara che nelle prossime puntate della terza stagione assisteranno a un cambio radicale di rotta da parte di Hunkar. Sinceramente pentita di aver messo i bastoni fra le ruote all'amore di Zuleyah e Yilmaz e dopo essersi riappacificata con Fekeli, la matrona degli Yaman vedrà uno degli incontri segreti tra la nuora e Akkaya, e comprenderà che i due stanno nascondendo qualcosa. A questo punto Hunkar affronterà immediatamente Yilmaz ma a sorpresa darà il suo benestare alla fuga, arrivando perfino a dare a Zuleyha dei gioielli da rivendere e usare per la fuga.

Yilmaz e Zuleyha organizzano la fuga, Hunkar approva

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che vedranno protagonisti Zuleyha e Yilmaz, i quali troveranno inaspettatamente un appoggio valido in Hunkar. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui la matrona degli Yaman avrà un incontro con Fekeli durante il quale i due decideranno di dare una nuova possibilità al loro amore. Al rientro alla tenuta, Hunkar vedrà da lontano la nuora mentre abbraccia Yilmaz. La donna capirà subito che la coppia sta architettando un piano. Per di più, Hunkar supporrà che Yilmaz è stato informato che Adnan è suo figlio.

Hunkar così andrà dritta da Yilmaz e senza mezzi termini chiederà se è a conoscenza della verità sulla paternità.

Ma a sorpresa, nonostante le perplessità di Akkaya, la matrona affermerà di essere disposta ad aiutarli nella fuga con i figli oltre a chiedere perdono per tutto il male fatto. Successivamente, Hunkar farà il suo ingresso nella camera di Zuleyha e la sorprenderà mentre sta per preparare le valigie per sé e per i figli Adnan e Leyla.

La donna darà un sacchetto di gioielli alla nuora e le dirà di usarli per poterne trarre del denaro durante la fuga.

I dubbi di Yilmaz

Hunkar inoltre si raccomanderà con la nuora di fare attenzione a Mujgan che di certo non esiterebbe a provare a ucciderla di nuovo se scoprisse che stanno fuggendo con i figli a seguito, compreso Kerem Alì.

Insomma, la matrona farà di tutto per dare il suo aiuto alla coppia di amanti mostrando un cambiamento non indifferente e confermando di fatto di essere ormai in guerra con il figlio Demir, colpevole di avere un rapporto con l'ex amante del defunto marito.

Se da un lato Zuleyha crederà alle parole di Hunkar e si fiderà ciecamente di lei, dall'altro Yilmaz resterà dubbioso e penserà che in realtà la matrona sta organizzando un piano contro di loro. Per comprendere come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.