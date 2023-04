Durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Lütfiye si ritroverà a dare il suo ultimo saluti a Fekeli. Morto per mano di Abdülkadir, la donna andrà a fargli visita all'obitorio: un momento che si rivelerà veramente difficile. Avrà modo di parlare con lui per un'ultima volta e di esternargli tutto l'affetto e la stima che ha provato nei suoi confronti da quando è arrivata a Çukurova.

Fekeli muore assassinato da un complice di Abdülkadir

Lütfiye sarà sotto shock dopo aver ricevuto la notizia della morte di Fekeli. Lei era a conoscenza del fatto che l'uomo si sarebbe dovuto recare ad Ankara per presunti affari di lavoro, ma l'uomo sulla via del ritorno ha trovato la morte.

Sono stati Gaffur e Raşit a trovarlo esanime dentro la sua auto, e fin dal primo momento hanno pensato che l'uomo fosse deceduto per via di un infarto.

In realtà Fekeli è stato ucciso su ordine di Abdülkadir: alcuni suoi complici l'hanno fermato per strada e gli hanno iniettato sul collo una sostanza letale. Ha proceduto in questo modo perché Fekeli aveva scoperto che Mehmet Kara in realtà è Hakan.

Lütfiye dà il suo addio a Fekeli

A ogni modo, durante le prossime puntate, Lütfiye si ritroverà ad affrontare questo grande dolore. I due non stavano insieme, ma Lütfiye considerava Fekeli l'anima gemella, per questo motivo la sua dipartita sarà veramente difficile da digerire.

Avrà l'occasione di potergli dare un ultimo saluto prima della celebrazione dei funerali.

Lütfiye si recherà nell'obitorio dell'ospedale di Adana, dove viene custodita la salma di Fekeli. Sarà un momento molto emozionante, dove la donna faticherà a trattenere le lacrime.

'Cosa ne sarà di me?', il dolore di Lütfiye

"Che cosa ne sarà di me adesso?", dirà Lütfiye singhiozzando sul corpo senza vita di Fekeli. "Chi calmerà Fikret adesso?

Chi lo farà?", urlerà la donna senza darsi pace. Perché lei è proprio arrivata a Çukurova per dare una mano a Fekeli quando non riusciva più a contenere la furia vendicativa che Fikret aveva contro Demir e temeva che il nipote, prima o poi, potesse compiere un atto scellerato. La vicinanza di Lütfiye, invece, ha aiutato tutta la famiglia a vivere più serenamente.

La donna, con la morte di Fekeli, perderà una grande compagno di vita e si sentirà spaesata: non saprà cosa fare senza di lui. Le lacrime non smetteranno di scorrere sul suo viso, tuttavia sa che l'uomo potrà finalmente trovare la pace che gli mancava quando era in vita. Da quando sono morti Hünkar, Yilmaz e Müjgan per lui è sempre stato difficile andare avanti, ma Lütfiye sa che da questo momento in poi potrà vivere la pace tanto desiderata al fianco della sua Hünkar.