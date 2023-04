Le nuove puntate di Terra Amara che a breve andranno in onda su Canale 5 mostreranno ancora una volta ai telespettatori quanto è furba Saniye. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver scoperto che Gaffur ha contratto un debito dall'importo molto elevato con Hatip, la domestica più fidata di Hunkar deciderà di farsi carico della restituzione del denaro, ma al contempo continuerà ad indagare per comprendere come il marito si è cacciato nei guai. Alla fine, Saniye scoprirà che proprio Tellidere ha messo a punto il piano per incastrare il marito e per questo si confronterà proprio con Naciye che a sorpresa offrirà il suo aiuto alla domestica.

Saniye scopre che Gaffur ha un debito

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla scaltra Saniye. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, seguendo i preparativi per la festa di fidanzamento di Gulten e Cetin, Saniye incontrerà il gioielliere a cui Gaffur ha venduto i gioielli rubati alla moglie. Non ci metterà molto la domestica a comprendere che il marito le sta nascondendo qualcosa. Gaffur finalmente confesserà alla moglie di aver un elevato debito con Hatip e le racconterà di aver avuto bisogno dell'aiuto dell'uomo in seguito al furto del denaro appartenente alla padrona.

Saniye si troverà costretta a prendere in mano la situazione e deciderà di farsi carico del debito che sarà lei stessa adesso a ripagare.

Però, la donna non si accontenterà della spiegazione del marito e comincerà ad indagare per comprendere la dinamica del furto. Facendo domande in giro per il paese, Saniye capirà che gli uomini che hanno derubato Gaffur sono stati assoldati da Hatip stesso, così deciderà di recarsi a casa di Tellidere.

Naciye in aiuto di Saniye

Qui, Saniye avrà modo di parlare con Naciye spiegandole tutta la situazione. Conoscendo di quali atrocità è stato capace il marito, Naciye non escluderà che dietro il furto ci sia proprio lui e deciderà di offrire il suo aiuto alla domestica. La moglie di Tellidere entrerà in possesso delle chiavi della cassaforte e si approprierà delle cambiali firmate da Gaffur.

Oltre a restituire il documento a Saniye autorizzandola perfino a strapparlo, darà alla nuova capomastro degli Yaman anche il denaro che fino a quel momento Gaffur era riuscito a restituire a fronte dell'intera somma

Per Saniye e Gaffur sarà la fine di un incubo ma come reagirà Hatip Tellidere nel momento in cui quali azioni ha compiuto la moglie alle sue spalle? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.