Cambio programmazione per Terra Amara nel palinsesto Mediaset dell'estate 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda della soap opera nel weekend.

Dopo i fasti di questo periodo, con ascolti record che hanno toccato anche punte del 25% di share, la soap tornerà alla consueta programmazione feriale nel pomeriggio di Canale 5.

Cambio programmazione Terra Amara: le novità del palinsesto per l'estate 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per l'estate 2023, interesserà soprattutto l'appuntamento con Terra Amara, la soap rivelazione dal punto di vista auditel di questa attuale stagione televisiva, con punte di ascolti che hanno sfiorato i tre milioni al giorno.

Stando a quanto apprende Blasting News, da giugno in poi, l'appuntamento con la soap sarà sospeso nel fine settimana.

Le puntate extra-large di Terra Amara saranno cancellate dal palinsesto del sabato e della domenica pomeriggio, nel momento in cui si arriverà al gran finale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Nel weekend sospeso l'appuntamento con Terra Amara: cambio programmazione estate

In questo modo, quindi, si eviterà la messa in onda di puntate clou in un periodo in cui non c'è una grande affluenza di telespettatori davanti allo schermo e non si sprecheranno episodi, così da poter prolungare la messa in onda della soap nella stagione 2023/2024.

Confermato, invece, l'appuntamento nel daytime feriale estivo: la messa in onda è in programma come sempre alle 14:10.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di questa fortunata seconda stagione di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima vendetta da parte di suo marito.

Zuleyha compie un gesto estremo: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

L'uomo, infatti, si rivelerà particolarmente crudele nei confronti della donna, dopo aver scoperto che si è vista in gran segreto con Yilmaz, che considera il suo amante.

E, a quel punto, ecco che Demir deciderà di vendicarsi e di toglierle la possibilità di vedere e stare assieme ai suoi figli.

Una vendetta spietata quella di Demir, che avrà delle conseguenze terribili sulla donna: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che, a quel punto, la donna proverà anche a togliersi la vita.

Zuleyha non si farà problemi a compiere un gesto estremo, sostenendo che ormai la sua vita non ha più senso lontana dai suoi amati figli.

Come si evolverà la situazione? Qualcuno riuscirà a fermare Zuleyha prima che possa essere troppo tardi e vada in porto questa strage? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunatissima stagione in onda su Canale 5.