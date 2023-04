La terza stagione di Terra Amara si aprirà con la rivelazione da parte di Zuleyha a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Come evidenziano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, questa verità porterà inevitabilmente Akkaya a ripercorrere tutto il passato e ad individuare in Hunkar la responsabile del male che ha dovuto subire.

Per questo, Yilmaz in preda alla rabbia seguirà la madre di Demir arrivando a puntarle contro una pistola: quando sembrerà intenzionato a spararle l'arrivo di Adnan gli farà cambiare idea.

Yilmaz scopre che Adnan è suo figlio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'ira di Yilmaz in seguito alla scoperta che Adnan è suo figlio. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Zuleyha, dopo essersi ripresa dalla delicata operazione che le salverà la vita, riceverà la visita di Mujgan. Avendo paura che che venga a galla che è stata proprio lei a spararle, la dottoressa cercherà di far passare per schizofrenica la sua nemica. Altun, però, non sembrerà più disposta a farsi mettere i piedi in testa tanto più che minaccerà a sua volta Mujgan, affermando che 'la guerra è appena iniziata'.

In effetti, poco dopo Zuleyha muoverà la sua prima pedina e con la complicità di Gulten farà in modo che Yilmaz vada a trovarla in ospedale.

Qui, Altun troverà finalmente il coraggio di confessare ad Akkaya che Adnan è suo figlio e che ha dovuto mentirgli per tutto questo tempo perché vittima dei ricatti di Hunkar e delle vessazioni di Demir. Yilmaz andrà su tutte le furie al pensiero di essere stato tenuto all'oscuro di una cosa così importante e dirà a Zuleyha che la considera morta.

In ogni caso, Yilmaz accetterà di tenere il segreto a sua volta, per evitare che Adnan vada incontro a nuovi pericoli.

Hunkar nel mirino di Akkaya

In seguito, però, Yilmaz non potrà fare altro che ripensare agli avvenimenti che lo hanno condotto fino a quel punto e individuerà in Hunkar l'artefice di tutto il suo dolore. Decide di seguirla arrivando poi a puntare la sua arma contro la madre di Demir con la reale intenzione di spararle, se non fosse che l'arrivo di Adnan lo indurrà ad abbassare la pistola.

Yilmaz continuerà ad essere nervoso e di fatti in una discussione con Mujgan si lascerà sfuggire alcuni particolari circa la verità appena scoperta. Cosa penserà di fare adesso?

Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.