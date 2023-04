Oggi, giovedì 20 aprile, andrà in onda l'ultima puntata di U&D prima della pausa che il dating-show si prenderà per il ponte del 25. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che oggi sarà trasmessa la parte finale della lite furiosa tra Gemma e Paola, ma anche l'incontro tra Galgani e un suo nuovo spasimante. Spazio anche a Luca Daffrè e alle esterne che ha fatto in settimana con le sue corteggiatrici.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo aver assistito alla quasi rissa tra Gemma e Paola a U&D, i telespettatori stanno per essere aggiornati su quello che è accaduto nella seconda parte della registrazione che Maria De Filippi ha condotto domenica scorsa.

Le anticipazioni della puntata del 20 aprile, infatti, riguardano ancora Galgani e quello che ha fatto dopo essersi scontrata duramente con la collega di parterre Ruocco.

La discussione tra le dame è partita nel momento in cui la conduttrice stava per presentare alla 73enne un signore che ha scritto alla redazione appositamente per lei: sentendo Paola affibbiarle il termine "affamata", la protagonista del Trono Over ha perso le staffe e ha ritardato di 15 minuti l'incontro col suo nuovo corteggiatore.

Oggi pomeriggio, dunque, sarà trasmessa l'ultima parte del faccia a faccia tra Gemma e Paola, quello che è cominciato con l'avvertimento della torinese: "Ti strappo tutti i capelli se dici ancora una cosa del genere su di me".

Risvolti positivi per i giovani di U&D

Le urla di Gemma sono state al centro delle puntate di U&D del 19 che il 20 aprile: lo scontro tra Galgani e Ruocco, infatti, ha monopolizzato l'ultima registrazione del dating-show, quella che Maria De Filippi ha condotto domenica pomeriggio.

La programmazione dello storico format Mediaset, però, sta per cambiare in vista del ponte del 25/04: venerdì 21 andrà in onda uno speciale di Amici, mentre lunedì e martedì prossimo una soap opera.

La trasmissione di Canale 5, dunque, ricomincerà mercoledì 26 e lo farà con la prima parte dell'appuntamento che sarà registrato sabato 22 (il blogger Pugnaloni fa sapere che questa settimana è previsto che il cast si ritrovi agli Elios solo una volta e non due come accade solitamente).

Gli spoiler che trapeleranno dallo studio tra qualche giorno, dunque, serviranno per aggiornare il pubblico su quello che è successo nelle vite private dei protagonisti più amati durante la pausa.

I dubbi della tronista di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D del 20 aprile, però, non riguardano soltanto Gemma: nel pomeriggio, infatti, il pubblico scoprirà cosa è accaduto nel percorso di Luca.

Il tronista ha preso un paio di decisioni inaspettate nell'ultima registrazione alla quale ha partecipato: innanzitutto ha eliminato Carmen, la corteggiatrice più grande di lui che sentiva troppo distante sia per età che per esperienze di vita.

Per una ragazza che è andata via, ne è arrivata un'altra che ha subito attirato l'attenzione di Daffré: la giovane in questione si chiama Camilla e in passato ha avuto dei "contatti" social col protagonista del Trono Classico.

I due hanno raccontato di essersi scambiati sms e foto su Instagram, ma di non aver mai avuto un incontro faccia a faccia.

Per quanto riguarda Nicole, ha iniziato a nutrire qualche dubbio su Carlo e sul forte interesse che dice di provare per lei. La studentessa non ha apprezzato il fatto che il suo corteggiatore non ha chiesto di poterla vedere nei giorni precedenti, soprattutto quando ha saputo che non l'aveva portato in esterna.

Quella che andrà in onda oggi, 20 aprile, sarà l'ultima puntata di Uomini e donne prima dello stop: il format riprenderà mercoledì 26 alle ore 14:45.