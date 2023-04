Accantonate le polemiche per il ballottaggio censurato nel 6° serale di Amici 22, i fan stanno commentando alcune indiscrezioni che arriverebbero direttamente dalla casetta che ospita gli allievi. Si vocifera, infatti, che due ragazze sarebbero in crisi sentimentale: Benedetta avrebbe perso la testa per Mattia e Angelina starebbe faticando sempre di più a tenere lontano Wax. Ad accomunare queste situazioni, è il fatto che entrambe le giovani sono ufficialmente fidanzate.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Nell'attesa che il 27 aprile si svolga la 7^ registrazione di Amici 22 (l'ottava è programmata per il 4 maggio, mentre la finalissima sarà in diretta domenica 14), i siti si stanno occupando dei rapporti che sono nati tra gli allievi soprattutto durante il serale.

Sono settimane che i fan notano un feeling in crescita tra due "coppie" del cast, quattro ragazzi che ufficialmente sono soltanto amici ma che secondo voci sempre più insistenti starebbero nascondendo un sentimento più profondo.

In rete, infatti, impazza l'indiscrezione secondo la quale tra Benedetta e Mattia sarebbe nato qualcosa esibizione dopo esibizione: a furia di preparare passi a due passionali che spesso terminato con un bacio di scena, si dice che i ballerini di latinoamericano si starebbero avvicinando sempre di più.

La professionista Vari, in particolare, si sarebbe presa una bella cotta per Zenzola ma a frenarla è il fatto che ha un fidanzato che la aspetta fuori.

Le teorie di chi guarda Amici

Solo pochi giorni fa, infatti, il compagno di Benedetta si è esposto sui social network per ribadire che le cose non sarebbero cambiate e che le affettuosità che ci sono tra lei e Mattia sarebbero esclusivamente professionali o per esigenza di coreografia.

Nonostante questa precisazione, le voci su un interessamento di Vari per Zenzola non si sono placate: nelle ultime ore, in particolare, alcuni siti di Gossip sostengono che la ballerina di latinoamericano avrebbe perso la testa per il collega ma non saprebbe come comportarsi davanti alle telecamere.

I due fanno sognare il pubblico di Amici con esibizioni e messe in scena sempre più passionali: la complicità che è nata tra i talenti di Todaro, infatti, è sotto gli occhi di tutti e sta permettendo all'allievo pugliese di andare avanti nella sempre più difficile gara del serale.

Le indiscrezioni sugli amori di Amici

Altri due allievi di Amici che sono al centro del gossip da settimana, sono Wax e Angelina.

Anche se la figlia di Mango ha un fidanzato storico, i fan non smettono di fare il tifo per la coppia con il collega.

I due hanno un grande feeling e si supportano tanto sia in casetta che durante le puntate serali, ma gli addetti ai lavori non hanno mai indagato su quello che parte del pubblico sostiene, ovvero che sarebbero più che semplici amici.

I più attenti hanno anche notato e sottolineato una serie di gesti o momenti che confermerebbero l'interesse reciproco tra i due cantanti della scuola, ma nei daytime di tutto questo non c'è traccia (non si sa se per scelta della produzione per tutelare la relazione della ragazza, oppure se perché nessuno si è mai accorto di niente).

Anche di Cricca e Isobel non si è più parlato nei pomeridiani: dopo aver mostrato i baci che i due si sono dati, è calato il silenzio sulla coppia e su quello che è accaduto ultimamente.

Sono diverse, infatti, le occasioni in cui il cantante si è commosso fino alle lacrime nel dedicare brani romantici alla ballerina: quest'ultima, però, ha reagito sempre in modo freddo e questo fa pensare che la relazione sarebbe giunta al capolinea proprio per sua volontà.