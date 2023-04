Chi ha visto il serale di Amici sabato 22 aprile, ha notato qualcosa di insolito: la puntata è terminata con quasi mezz'ora d'anticipo rispetto al solito e lo spareggio della serata è stato quasi "flash". In rete, infatti, hanno sottolineato che il ballottaggio tra Ramon, Cricca e Mattia non è stato mostrato nella sua totalità: la produzione di Amici ha deciso di tagliare 3 intere esibizioni, privando il pubblico della possibilità di assistere a quello che ha portato i giudici a salvare Zenzola e non gli altri due allievi a rischio.

Le proteste di chi guarda Amici

Dando un'occhiata alle anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios giovedì 20 aprile (giorno in cui è stata registrata la sesta puntata del serale), i fan si sono subito accorti che su Canale 5 non sono state trasmesse le esibizioni che Mattia, Cricca e Ramon hanno fatto per convincere la giuria a salvarli dall'unica eliminazione della serata.

In particolare sono state censurate: un cover del cantante di Lorella Cuccarini, un assolo di latinoamericano di Zenzola e una variazione di classico del "pupillo" della maestra Celentano.

Tutta la prima parte del ballottaggio, dunque, è stata cancellata in fase di montaggio e i motivi non si conoscono ancora.

Il pubblico non si spiega perché gli addetti ai lavori abbiano censurato un momento importante come quello in cui la commissione esterna deve decidere chi far rientrare in gara e chi "condannare" allo spareggio eliminatorio.

Il parere degli spettatori di Amici

I fan di Amici si sono esposti per protestare per questa insolita scelta della produzione, una mossa che ha spiazzato tutto il pubblico perché di base non si capisce il motivo per il quale è stata pensata e messa in atto.

I più contrariati, però, sono i sostenitori dell'allievo che i giudici hanno salvato dall'eliminazione dopo un giro di esibizioni che su Canale 5 non sono mai andate in onda.

"Grazie per averci privato di un altro stupendo ballo di Mattia", hanno commentato quelle persone che mai si sarebbero aspettate che una cosa del genere potesse accadere.

In effetti è proprio Zenzola l'unico un po' penalizzato da questa situazione: Cricca e Ramon, infatti, hanno avuto la possibilità di cantare e ballare un'altra volta prima di rientrare in casetta e attendere il verdetto del ballottaggio, il latinista pugliese no e questo non va giù ai suoi fan.

I commenti sul verdetto di Amici

Quelle per la censura di una parte fondamentale del ballottaggio, non sono le uniche proteste che gli spettatori hanno fatto dopo aver visto la sesta puntata del serale.

Molti fan di Amici hanno reagito male all'ennesimo salvataggio di Cricca da parte della giuria: da quando è iniziato il prime-time, infatti, il cantante è stato in bilico tante volte ma se l'è sempre cavata grazie al supporto della commissione esterna e a quello della conduttrice.

Un parere che condividono molte persone che guardano il talent-show è che Maria De Filippi avrebbe un occhio di riguardo per il giovane Giovanni: in più occasioni, infatti, la padrona di casa si è esposta nei confronti del ragazzo con gesti d'affetto che nessun altro titolare della scuola ha ricevuto nei mesi scorsi.

Da chi non lo apprezza particolarmente, infatti, Cricca è ribattezzato o "raccomandato" oppure "cocco di Maria", entrambi appellativi che denotano un certo risentimento da parte del pubblico per le eliminazioni che ci sono state fino ad ora, nessuna delle quali ha riguardato direttamente il talento di Riccione.

Giovedì prossimo sarà registrata la settima puntata e le anticipazioni chiariranno se il tanto criticato Giovanni resterà ancora in gara (approdando alla semifinale) oppure se lascerà il programma.