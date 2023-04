Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 sono confermate nella fascia del pomeriggio di Rai 1 della stagione 2023/2024.

La soap opera, dopo il grande successo di quest'anno, tornerà ancora una volta nella fascia del primo pomeriggio con un ciclo di appuntamenti inediti, che verranno girati a partire dal mese di maggio.

Le sorprese non mancheranno e sono previsti anche dei ritorni in scena: uno di questi potrebbe avere a che fare con Stefania, la giovane venere che nel corso della settima stagione è uscita di scena.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 8: la soap da settembre in tv

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che il cast tornerà sul set per girare le nuove puntate a partire da metà maggio.

Per vedere in onda i nuovi episodi, però, bisognerà attendere il mese di settembre: come di consueto la soap si fermerà per tutto il periodo della stagione estiva e verrà ritrasmessa con l'inizio della nuova stagione 2023/2024 della rete ammiraglia, quando riprenderanno tutte le trasmissioni e gli appuntamenti canonici del daytime feriale.

I colpi di scena non mancheranno e uno di questi potrebbe essere legato a un possibile ritorno in scena di Stefania.

Marco e Gemma: si riaccende la passione ne Il Paradiso 8?

Gli appassionati della soap, nel corso della settima stagione, hanno assistito all'uscita di scena della venere, dopo che ha scelto di trasferirsi insieme al suo amato Marco in America.

I due ormai pronti a iniziare un nuovo percorso di vita insieme, ma qualcosa alla fine è andato storto.

Marco è rientrato a Milano annunciando la fine della sua relazione con Stefania e in questo modo si è spezzato il sogno della coppia e quello dei fan.

Di conseguenza Marco si è riavvicinato alla sua ex fidanzata Gemma: tra i due si è riaccesa la scintilla e sono riusciti a ritrovare il feeling di una volta.

Stefania potrebbe voler riconquistare Marco nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Un riavvicinamento che potrebbe far ben sperare per il futuro, dato che per questo finale di stagione potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma tra Marco e Gemma.

Una situazione che, tuttavia, potrebbe portare a nuovi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Non si esclude che Stefania possa tornare e provare a riconquistare Marco.

Il sospetto è che Stefania possa rimettersi in gioco per cercare di riavere Marco al suo fianco e riprendere in mano le redini della loro relazione.