Cosa succederà a Un posto al sole tra Viola e Damiano? Le anticipazioni di martedì 18 aprile parlano di diversi dubbi che la moglie di Eugenio continuerà a nutrire nei confronti della sua scelta di tornare con il marito. La donna continuerà a pensare al poliziotto e tra loro ci sarà anche un incontro che potrebbe scatenare delle conseguenze. I riflettori saranno puntati anche su Marina e Roberto che proveranno a risolvere i loro problemi ma la presenza di Lara e Arnaud continuerà ad essere ingombrante. Infine Nunzio convincerà Silvia ad assumere un social manager piuttosto singolare.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola e Rosa ripenseranno a Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 18 aprile raccontano che Viola proverà a portare avanti la sua vita con Eugenio, ma per lei non sarà affatto facile non pensare a Damiano. Le cose si complicheranno quando il poliziotto e Viola si incontreranno e nessuno dei due sarà indifferente all'altro, tanto che questo incontro potrebbe avere delle conseguenze per entrambi. Nel frattempo, Rosa ripenserà alla notte di passione trascorsa con Damiano e non potrà fare a meno di covare rancore dei suoi confronti. La donna, infatti, si era illusa di poter tornare con il suo ex e vederlo così freddo con lei dopo essere stati così vicini la farà tornare ostile come un tempo.

Anticipazioni puntata martedì 18 aprile: frattura tra Marina e Roberto

La puntata di Un posto al sole di martedì 18 aprile vedrà al centro delle scene anche il matrimonio di Marina e Roberto. I due coniugi saranno ogni giorno più lontani a causa della presenza ingombrante di Lara che non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo obiettivo di riprendersi Ferri.

Anche l'arrivo di Arnaud porterà un certo scompiglio in Marina e non sarà facile gestire questa situazione. Sia Roberto che sua moglie proveranno ad aumentare le distanze con i rispettivi corteggiatori, ma tra loro ormai sembrerà esserci una frattura.

Silvia si lascerà convincere da Nunzio e assumerà un social media manager

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che martedì 18 aprile al Vulcano ci sarà entusiasmo per il nuovo inizio, ma anche preoccupazione a causa dei commenti negativi che il locale continua a ricevere sui social.

A questo proposito Nunzio riuscirà a convincere Silvia ad assumere una nuova figura, quella di un social manager. A ricoprire questo ruolo sarà un personaggio sui generis, ma le trame non aggiungono altro. Non si esclude che potrebbe trattarsi di Micaela, visto che è in difficoltà con l'affitto e nelle prossime puntate girerà un video proprio nel locale di Silvia e potrebbe trattarsi di un video promozionale.