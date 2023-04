Dopo l'esperienza di un anno fa "Ci vuole un fiore", il green show di Rai 1, Francesco Gabbani raddoppia la sua presenza come conduttore con due serate: venerdì 14 e 21 aprile.

L'idea e l'obiettivo del programma è quella di sensibilizzare gli spettatori sui temi della tutela dell'Ambiente e della sostenibilità, arricchendo le serate con musica e show accattivanti.

Una trasmissione per sensibilizzare sui temi ambientali

Francesco Gabbani ha dichiarato in un'intervista recente di essere lusingato che Rai 1 gli abbia riproposto la presenza in prima serata, in un programma in cui non veste solo l'abito del cantautore, ma esce dalla sua confort zone per interpretare il presentatore e l'intrattenitore di temi molto importanti per il futuro del pianeta.

Un ritorno in grande stile, questa volta come one man show, quindi senza la presenza come lo scorso anno di Francesca Flaldini, che lo aveva affiancato durante la trasmissione.

Durante il programma sarà presente come ospite fisso Mario Tozzi, che avrà un ruolo di tipo divulgativo e scientifico, mentre Gabbani avrà il compito di smuovere le coscienze dal punto di vista "sentimentale" per far innamorare il pubblico della natura e dell'ambiente.

Ospiti a Ci vuole un fiore saranno Mr. Rain, Levante Ornella Vanoni

Francesco Gabbani avrà come ospiti Mr. Rain e Levante, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ma anche Ornella Vanoni.

Anche altri artisti daranno il loro contributo per sensibilizzare il pubblico di Ci vuole un fiore.

Ad affiancare Francesco Gabbani interverranno ad esempio Francesco Arca, Giusy Buscemi e Stefania Sandrelli. Porterà poi sul palco la propria comicità Nino Frassica, con i suoi sketch non-sense.

Francesco Gabbani sarà accompagnato da un gruppo di otto professionisti del ballo e inoltre canterà alcuni dei suoi successi tra cui l'ultimo nuovo singolo L'altitudine uscito il 7 aprile scorso, oltre ai più classici Amen, Occidentali's Karma e Volevamo solo essere felici.

Chi è Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista toscano.

È nato a Carrara nel 1982 e ha iniziato la sua carriera a 18 anni come musicista di musica jazz e blues.

Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, sia tra le nuove proposte (nel 2016 con Amen) che nella categoria Campioni (nel 2017 con Occidentali's Karma), mentre nel 2020 è arrivato al secondo posto con Viceversa.